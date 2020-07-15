【汛情告急】氣象局：未來十日長江上游強降雨持續，致災風險很高

《經濟通通訊社１５日專訊》據《中新社》旗下微博報道，中國氣象局應急減災與公共服務
司副司長、新聞發言人王志華表示，預計未來１０日長江上游地區強降雨維持，疊加效應明顯、
致災風險很高，需繼續做好當前長江、鄱陽湖、洞庭湖、太湖等大江大河大湖防汛工作。王志華
補充，「七下八上」期間，主雨帶將北抬至黃淮、華北至東北中南部地區，須加強淮河流域北部
、黃河中下游、海河流域、遼河流域和松花江流域防汛工作。（ｅｙ）
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