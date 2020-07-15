【人行操作】人行縮量續做ＭＬＦ，東方金誠：本輪調節由財策擔綱

《經濟通通訊社１５日專訊》人行今日對７月到期的ＭＬＦ和ＴＭＬＦ進行了一次性續做，

ＭＬＦ續做規模４０００億元（人民幣．下同），但與全月近７０００億元的到期量相比仍縮水

較多（７月有４０００億元ＭＬＦ及２９７７億元ＴＭＬＦ到期），一年期中標利率續持穩在２

﹒９５％，這是ＭＬＦ利率自４月下調後連續第三個月持平。

東方金誠首席宏觀分析師王青、高級分析師馮琳指出，７月１日人行下調再貸款再貼現利率

，短期來看，此類結構性貨幣政策發力後，下調ＭＬＦ利率等全局性貨幣寬鬆的需求反而有所下

降。本輪逆周期調節主要由積極財政政策擔綱，貨幣寬鬆幅度將較為有限。這是２月以來

ＭＬＦ利率下行相對較緩的深層次原因。



＊，ＭＬＦ「降息」８月有望重啟＊



該機構認為，本月ＬＰＲ報價大概率將保持不變。不過，近期監管層已明確今年金融系統向

實體經濟讓利１﹒５萬億，綜合考慮上半年企業一般貸款利率降幅和全年讓利目標，不排除７月

在ＭＬＦ利率不變的同時，商業銀行小幅下調作為企業一般貸款利率定價參考的一年期ＬＰＲ報

價，從而引導企業貸款利率更大幅度下行的可能。但作為房貸參考的五年期ＬＰＲ報價將保持不

變。

初步判斷，８月伴隨ＣＰＩ同比顯著下行，畢業季後就業壓力有所加大，ＭＬＦ「降息」有

望重啟，年內ＭＬＦ招標利率還有約２０個基點左右的小幅下調空間。這意味著全年政策降息幅

度將在５０個基點左右，遠低於２００８年政策利率下調２１６個基點的降幅。（ｗｌ）

