  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/07/2020 13:46

【人行操作】人行縮量續做ＭＬＦ，東方金誠：本輪調節由財策擔綱

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人行今日對７月到期的ＭＬＦ和ＴＭＬＦ進行了一次性續做，
ＭＬＦ續做規模４０００億元（人民幣．下同），但與全月近７０００億元的到期量相比仍縮水
較多（７月有４０００億元ＭＬＦ及２９７７億元ＴＭＬＦ到期），一年期中標利率續持穩在２
﹒９５％，這是ＭＬＦ利率自４月下調後連續第三個月持平。
　　東方金誠首席宏觀分析師王青、高級分析師馮琳指出，７月１日人行下調再貸款再貼現利率
，短期來看，此類結構性貨幣政策發力後，下調ＭＬＦ利率等全局性貨幣寬鬆的需求反而有所下
降。本輪逆周期調節主要由積極財政政策擔綱，貨幣寬鬆幅度將較為有限。這是２月以來
ＭＬＦ利率下行相對較緩的深層次原因。

＊，ＭＬＦ「降息」８月有望重啟＊

　　該機構認為，本月ＬＰＲ報價大概率將保持不變。不過，近期監管層已明確今年金融系統向
實體經濟讓利１﹒５萬億，綜合考慮上半年企業一般貸款利率降幅和全年讓利目標，不排除７月
在ＭＬＦ利率不變的同時，商業銀行小幅下調作為企業一般貸款利率定價參考的一年期ＬＰＲ報
價，從而引導企業貸款利率更大幅度下行的可能。但作為房貸參考的五年期ＬＰＲ報價將保持不
變。
　　初步判斷，８月伴隨ＣＰＩ同比顯著下行，畢業季後就業壓力有所加大，ＭＬＦ「降息」有
望重啟，年內ＭＬＦ招標利率還有約２０個基點左右的小幅下調空間。這意味著全年政策降息幅
度將在５０個基點左右，遠低於２００８年政策利率下調２１６個基點的降幅。（ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/07/2020
【數據前瞻】內地二季度GDP周四公布　市場料重回正增長2.5%
開市Good Morning15/07/2020
《開市Good Morning》曾永堅：ATMX首選美團
中國故事15/07/2020
【科創板】中芯國際A股周四上市　市場預計股價升3至5倍
FOCUS15/07/2020
【FOCUS】兩原因促英國U Turn　禁華為或掀漣漪效應
財經熱話14/07/2020
【賭股熱炒】澳門放寬內地客到訪　葉尚志：銀娛金沙仍難破橫行區
中國故事14/07/2020
《神州經脈》6月進出口意外轉升　中美闢南海新戰場　股匯齊回調
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金