【人行操作】光證：下半年貨幣政策傾向精雕細刻，總量轉向適度

《經濟通通訊社１５日專訊》人行今日對７月到期的ＭＬＦ和ＴＭＬＦ進行了一次性續做，

ＭＬＦ續做規模４０００億元（人民幣．下同），但與全月近７０００億元的到期量相比仍縮水

較多（７月有４０００億元ＭＬＦ及２９７７億元ＴＭＬＦ到期），一年期中標利率續持穩在２

﹒９５％，這是ＭＬＦ利率自４月下調後連續第三個月持平。

光大證券首席固定收益分析師張旭表示，前期ＭＬＦ利率的大幅下調，更多地是在新冠疫情

背景下所做的逆周期調節。目前，中國經濟運行目前持續好轉，因此也不存在連續下調ＭＬＦ的

客觀必要。目前，各類經濟指標出現邊際改善，形勢正逐步向好的方向轉變，如果還保持和前期

一樣的貨幣政策力度，那麼融資增速大概率還會進一步上升。此時需要從「擴大總量供給」過渡

至「總量要適度」。

該機構預計，下半年貨幣政策流動性合理充裕的總基調不會改變。但是，相較於上半年的大

刀闊斧而言，下半年的貨幣政策會更加傾向於「精雕細刻」，在總量適度的前提下加大貨幣金融

政策支持實體經濟力度，幫助企業特別是中小微企業渡過難關，推動金融機構與企業共生共榮。

而「精雕細刻」的實現，可能會更多地依靠結構化、直達化的貨幣政策工具。（ｗｌ）

