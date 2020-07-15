  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/07/2020 14:40

【中概焦點】內地律師二度起訴愛奇藝，稱個人信息和數據遭侵犯

　　《經濟通通訊社１５日專訊》此前因超前點播而起訴愛奇藝的律師吳聲威，今日在微博發文
《二戰愛奇藝，談談我的初心和使命》，表示今日已向上海市青浦區人民法院遞交了立案材料，
將再次起訴愛奇藝。吳聲威表示，和愛奇藝之間的糾葛有了續集也是意料之外，這一切都緣於愛
奇藝不僅沒有尊重用戶，也源於愛奇藝內部的風控和合規做的不好，在一個明明可以從法律上簡
單解決的事情，卻用傳統的大廠訴訟策略和思路，不顧後果。針對愛奇藝調取自己的個人信息和
數據，吳聲威並不認可。
　　吳聲威是律師同時也是愛奇藝會員，其去年底起訴愛奇藝《慶餘年》付費超前點播有損自己
的權益。官司擾攘近半年後，今年６月迎來宣判。法院肯定「超前點播」模式本身並無不妥，但
不應該縱向切割吳聲威「黃金ＶＩＰ會員」的權益，使黃金ＶＩＰ會員享受到的觀影體驗遠遠低
於預期。就涉案電視劇《慶餘年》損害原告部分權益，愛奇藝需向原告賠償１５００元人民幣，
駁回原告其他訴訟請求。
　　本以為一切爭議都會隨著判決逐漸平息，但隨後既是原告又是律師的當事人吳聲威再次爆料
，稱愛奇藝在庭審中把近百頁個人觀影記錄拿出來了，感覺隱私被嚴重侵犯。並表示「平台收集
、查看和公開用戶信息是三個事情，可以收集不代表可以查看，更不代表可以公開。」
（ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話15/07/2020
本港疫情反彈　維達翻吸是時候
剖析天下15/07/2020
環球投資部署　美股穩陣收息攻略
樂天金匯15/07/2020
澳元走勢橫行
中國故事15/07/2020
【數據前瞻】內地二季度GDP周四公布　市場料重回正增長2.5%
開市Good Morning15/07/2020
《開市Good Morning》曾永堅：ATMX首選美團
中國故事15/07/2020
【科創板】中芯國際A股周四上市　市場預計股價升3至5倍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金