【中概焦點】內地律師二度起訴愛奇藝，稱個人信息和數據遭侵犯

《經濟通通訊社１５日專訊》此前因超前點播而起訴愛奇藝的律師吳聲威，今日在微博發文

《二戰愛奇藝，談談我的初心和使命》，表示今日已向上海市青浦區人民法院遞交了立案材料，

將再次起訴愛奇藝。吳聲威表示，和愛奇藝之間的糾葛有了續集也是意料之外，這一切都緣於愛

奇藝不僅沒有尊重用戶，也源於愛奇藝內部的風控和合規做的不好，在一個明明可以從法律上簡

單解決的事情，卻用傳統的大廠訴訟策略和思路，不顧後果。針對愛奇藝調取自己的個人信息和

數據，吳聲威並不認可。

吳聲威是律師同時也是愛奇藝會員，其去年底起訴愛奇藝《慶餘年》付費超前點播有損自己

的權益。官司擾攘近半年後，今年６月迎來宣判。法院肯定「超前點播」模式本身並無不妥，但

不應該縱向切割吳聲威「黃金ＶＩＰ會員」的權益，使黃金ＶＩＰ會員享受到的觀影體驗遠遠低

於預期。就涉案電視劇《慶餘年》損害原告部分權益，愛奇藝需向原告賠償１５００元人民幣，

駁回原告其他訴訟請求。

本以為一切爭議都會隨著判決逐漸平息，但隨後既是原告又是律師的當事人吳聲威再次爆料

，稱愛奇藝在庭審中把近百頁個人觀影記錄拿出來了，感覺隱私被嚴重侵犯。並表示「平台收集

、查看和公開用戶信息是三個事情，可以收集不代表可以查看，更不代表可以公開。」

（ｗｌ）

