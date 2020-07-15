【華為風波】特朗普稱勸說多國禁用華為，外交部：高度政治化操弄

《經濟通通訊社１５日專訊》英國首相約翰遜下令，禁止華為參與當地的５Ｇ網絡建設，當

地電訊商在明年起不可再購買華為的５Ｇ組件與設備，並要求在２０２７年前完全淘汰華為５Ｇ

設備。美國總統特朗普表示，約翰遜做出這一決定是歸因於他的勸說，惟英國衛生大臣漢考克否

認英國的決定是受特朗普影響，稱這一決定是經過深思熟慮的。

特朗普表示，美國說服了很多國家，大部分情況是其自己親自做的，不要使用華為，因為美

方認為這是一個很大的安全風險。

針對特朗普的勸說和英國的決定，中國外交部發言人華春瑩表示，這再次證明有關禁用華為

的決定與國家安全無關，而是高度政治化的操弄。也再次讓世人看清，到處恐嚇、威脅、挑撥威

逼的不是中國，而是美國。



＊採取一切必要手段維護中國企業的正當合法權益＊



華春瑩表示，英國以莫須有的風險為藉口，配合美國一再歧視打壓中國企業，違反市場經濟

原則和自由貿易規則，這嚴重損害中國企業利益，嚴重衝擊中英合作的互信基礎。她稱，中方將

全面嚴肅評估這一事件，並採取一切必要手段維護中國企業的正當合法權益。她還提醒所有中國

企業應高度重視在英國開戰業務面臨的日益增加的政治安全風險。（ｗｌ）

