【新冠肺炎】重慶一物流園冷庫南美白蝦部分外包裝病毒檢測呈陽性

《經濟通通訊社１５日專訊》根據國家相關部委部署，重慶市沙坪壩區疫情防控工作領導小

組對從厄瓜多爾進口的凍南美白蝦進行了全面清查。７月１４日，檢測發現西部物流園一冷凍倉

庫部分產品外包裝新冠病毒核酸呈陽性。區疫情防控工作領導小組迅速行動，第一時間對配送點

、門店、消費者及相關接觸人員進行全面排查，對物品進行封存，對接觸人員進行隔離觀察，並

嚴格開展環境、物品和接觸人員的核酸檢測。同時加強對冷凍冷藏肉品的風險排查，切實保障食

品安全。（ｗｌ）

