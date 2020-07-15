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15/07/2020 17:47

【新冠肺炎】重慶一物流園冷庫南美白蝦部分外包裝病毒檢測呈陽性

　　《經濟通通訊社１５日專訊》根據國家相關部委部署，重慶市沙坪壩區疫情防控工作領導小
組對從厄瓜多爾進口的凍南美白蝦進行了全面清查。７月１４日，檢測發現西部物流園一冷凍倉
庫部分產品外包裝新冠病毒核酸呈陽性。區疫情防控工作領導小組迅速行動，第一時間對配送點
、門店、消費者及相關接觸人員進行全面排查，對物品進行封存，對接觸人員進行隔離觀察，並
嚴格開展環境、物品和接觸人員的核酸檢測。同時加強對冷凍冷藏肉品的風險排查，切實保障食
品安全。（ｗｌ）

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