【ＦＯＣＵＳ】兩原因促英國Ｕ　Ｔｕｒｎ，禁華為或掀漣漪效應

【ＦＯＣＵＳ】時隔半年，英國周二（１４日）就中國通訊巨擘華為參與當地５Ｇ建設議題

「大轉軚」－－由１月時允許有限度參與非核心網絡，到最新全面封殺，意味華盛頓在與北京的

較勁中贏得一張關鍵王牌，勢施壓「五眼聯盟」中最後一家尚未對華為「ｓａｙ Ｎｏ」的加拿

大。



＊曾允參與非核心網絡＊



英國國家安全委員會周二召開會議，文化大臣Ｏｌｉｖｅｒ Ｄｏｗｄｅｎ會後代表唐寧街

宣布就華為參與５Ｇ移動通信網絡的重大決定，分兩步全面封殺－－今年１２月３１日起，電信

商不可再在５Ｇ網絡中新添華為組件；２０２７年前，５Ｇ網絡中已安裝的華為設備需全部撤換

。

英揆約翰遜月初曾形容華為是「潛在敵對國家的供應商」，全面封殺的決定儘管在各方意料

之中，但相比１月時仍允許華為參與英國不多於３５％的５Ｇ非核心網絡建設，可謂是

「Ｕ Ｔｕｒｎ（大轉軚）」。

到底是甚麼促使唐寧街取態大變？分析認為，最大原因當屬花旗國５月升級對華為制裁，商

務部明言使用美國技術的全球晶片製造商向華為供貨須取得許可證。英國國家網絡安全中心

（ＮＣＳＣ）的評估就指，美方此舉將引發英國使用華為產品更多安全性、可靠性問題。此外，

《港區國安法》在港實施，亦可能是逼使約翰遜在保守派的壓力下，對華為議題採取強硬立場的

催化劑。



＊加拿大印度或步後塵＊



失去英國這個亞洲以外重要的突破性市場，對上半年收入放緩的華為可謂新一擊，並可能令

未來持續增添挑戰；概念股瑞聲（０２０１８）、中興（００７６３）、舜宇

（０２３８２）早市最多分別挫６﹒５％、３﹒７％、４﹒３％。

對英國來說代價同樣沉重，不單中國警告其稱將面臨「後果」；唐寧街坦承，禁用華為將給

英國運營商帶來多達２０億英鎊的費用，且將令５Ｇ網絡推出推遲２－３年。另據諮詢公司

Ａｓｓｅｍｂｌｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ的獨立報告，禁用華為對英國經濟的潛在損失高達４５億

至６８億英鎊。芬蘭電訊設備商Ｎｏｋｉａ則趁機稱，有能力和專業來大規模及快速地替換英國

網絡中的所有華為設備。

華為、英國雙輸，卻令華盛頓在與北京的較勁中贏得一張關鍵王牌；智庫戰略與國際研究中

心（ＣＳＩＳ）的技術政策項目主任Ｊａｍｅｓ Ｌｅｗｉｓ並指，英國的舉動或促使加拿大同

禁華為進入５Ｇ網絡，並將注意力集中到德國身上，因德國議會要求禁用華為的的壓力也愈來愈

大。此外，早前宣布禁止中國５９個ＡＰＰＳ的印度，亦正就５Ｇ是否允華為參與進入關鍵討論

期。

加上侵侵幾乎與此同時簽署《香港自治法》、華府較早時改變就南海議題的中立立場，白宮

貿易顧問納瓦羅放風指，侵侵料很快就ＴｉｋＴｏｋ、ＷｅＣｈａｔ採取強硬行動，中美全方位

競爭下半年勢更白熱化。

