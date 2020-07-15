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15/07/2020 11:53

【ＦＯＣＵＳ】兩原因促英國Ｕ　Ｔｕｒｎ，禁華為或掀漣漪效應

　　【ＦＯＣＵＳ】時隔半年，英國周二（１４日）就中國通訊巨擘華為參與當地５Ｇ建設議題
「大轉軚」－－由１月時允許有限度參與非核心網絡，到最新全面封殺，意味華盛頓在與北京的
較勁中贏得一張關鍵王牌，勢施壓「五眼聯盟」中最後一家尚未對華為「ｓａｙ　Ｎｏ」的加拿
大。

＊曾允參與非核心網絡＊
　　
　　英國國家安全委員會周二召開會議，文化大臣Ｏｌｉｖｅｒ　Ｄｏｗｄｅｎ會後代表唐寧街
宣布就華為參與５Ｇ移動通信網絡的重大決定，分兩步全面封殺－－今年１２月３１日起，電信
商不可再在５Ｇ網絡中新添華為組件；２０２７年前，５Ｇ網絡中已安裝的華為設備需全部撤換

　　英揆約翰遜月初曾形容華為是「潛在敵對國家的供應商」，全面封殺的決定儘管在各方意料
之中，但相比１月時仍允許華為參與英國不多於３５％的５Ｇ非核心網絡建設，可謂是
「Ｕ　Ｔｕｒｎ（大轉軚）」。
　　到底是甚麼促使唐寧街取態大變？分析認為，最大原因當屬花旗國５月升級對華為制裁，商
務部明言使用美國技術的全球晶片製造商向華為供貨須取得許可證。英國國家網絡安全中心
（ＮＣＳＣ）的評估就指，美方此舉將引發英國使用華為產品更多安全性、可靠性問題。此外，
《港區國安法》在港實施，亦可能是逼使約翰遜在保守派的壓力下，對華為議題採取強硬立場的
催化劑。

＊加拿大印度或步後塵＊

　　失去英國這個亞洲以外重要的突破性市場，對上半年收入放緩的華為可謂新一擊，並可能令
未來持續增添挑戰；概念股瑞聲（０２０１８）、中興（００７６３）、舜宇
（０２３８２）早市最多分別挫６﹒５％、３﹒７％、４﹒３％。
　　對英國來說代價同樣沉重，不單中國警告其稱將面臨「後果」；唐寧街坦承，禁用華為將給
英國運營商帶來多達２０億英鎊的費用，且將令５Ｇ網絡推出推遲２－３年。另據諮詢公司
Ａｓｓｅｍｂｌｙ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ的獨立報告，禁用華為對英國經濟的潛在損失高達４５億
至６８億英鎊。芬蘭電訊設備商Ｎｏｋｉａ則趁機稱，有能力和專業來大規模及快速地替換英國
網絡中的所有華為設備。
　　華為、英國雙輸，卻令華盛頓在與北京的較勁中贏得一張關鍵王牌；智庫戰略與國際研究中
心（ＣＳＩＳ）的技術政策項目主任Ｊａｍｅｓ　Ｌｅｗｉｓ並指，英國的舉動或促使加拿大同
禁華為進入５Ｇ網絡，並將注意力集中到德國身上，因德國議會要求禁用華為的的壓力也愈來愈
大。此外，早前宣布禁止中國５９個ＡＰＰＳ的印度，亦正就５Ｇ是否允華為參與進入關鍵討論
期。
　　加上侵侵幾乎與此同時簽署《香港自治法》、華府較早時改變就南海議題的中立立場，白宮
貿易顧問納瓦羅放風指，侵侵料很快就ＴｉｋＴｏｋ、ＷｅＣｈａｔ採取強硬行動，中美全方位
競爭下半年勢更白熱化。

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