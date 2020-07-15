《投資智慧－鄧聲興》促證監體恤券商困境，檢討孖展新例需要性

《投資智慧》本港新冠肺炎疫情再度惡化，加上金融科技發展及網上交易競爭加大，增加中

小券商的經營困難。雖然大市成交屢過千億元，但中小型券商未能受惠，嚴厲的監管亦對同行的

經營構成壓力。此外，香港作為國際金融中心，筆者認同有適當的市場監管是必須的，但任何監

管也要合情合理，符合市場發展的需要。而過去十數年香港亦鮮有出現中小型證券行因為結業而

導致投資者未能取回資金的事件，證明本地券商在經營上嚴格監管當局的規則辦事。惟證監會為

加強市場風險管理，去年９月發出《證券保證金融資活動指引》，收緊業界孖展融資額度，此舉

對券商構成很大壓力。由於經紀佣金微薄，孖展業務對證券行是重要的收入途徑。證監會早前雖

然為業界提供為期半年的寬限期，但於今年４月已屆滿。促請證監會體恤券商經營困境，檢討新

例的需要性。根據現實情況酌情處理，不要「一刀切」處罰因疫情一時不達標的券商，並繼續與

業界商討改善方案，全面檢討證監會近年過度規管的政策，令業界能安心應對當前環境的挑戰。



另一方面，近年內地金融市場急速發展，當中粵港澳大灣區更是機遇處處。中國人民銀行日

前與香港金融管理局及澳門金融管理局於聯合發布關於在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務

試點聯合公告，為三地金融業界開拓更廣闊的市場。本港作為國際金融中心，應更好把握大灣區

金融市場的發展機遇。促請政府全力協助本港金融服務業打入大灣區金融市場，包括爭取加大互

聯互通產品內容方面合作，促成交易所買賣基金和債券通「南向通」，容許來港第二上市的中概

股早日納入互聯互通買賣名單，以及建立以離岸人民幣結算交易的金融市場等。有望政府可協助

本地券商進軍大灣區，繼續向內地爭取讓中小型證券商在大灣區設立辦事處，並設立機制讓中小

型證券商參與零售投資者沽空，令本港金融市場更好的配合內地發展需要。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士）



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