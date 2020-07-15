《拆局麒想－林嘉麒》中聯重科逆市發盈喜，派息可吸引機構投資者

《拆局麒想》業績期快將展開，受疫情影響下，大部分企業早於全年業績公布時預告，今年

經營艱難。因此，企業不用發盈警已算是喜事，而有能力發盈喜，應是喜上加喜，中聯重科

（０１１５７）是其中之一。事實上，集團經營情況於第二季改善不是預期之外，早於２０１９

年全年業績有提到「疫情影響逐步消除，下游建設市場需求全面啟動，二季度銷量有望迎來強勁

增長，對全年銷售不會構成影響」。今次盈喜似乎較預期中更好，中期盈利將達到３８億至４２

億元（人民幣．下同），不單止按年增長４７﹒５％至６３％，而且已接近去年全年賺４３﹒８

億元的數額，盈喜當之無愧。



公布提及業績大好原因是，上半年內地基建、新能源等下游行業需求保持高景氣，「兩新一

重」相關項目拓展工程機械行業空間。今年國家政府工作報告早已提出，重點支持「兩新一重」

建設，即新型基礎設施建設，新型城鎮化建設，交通、水利等重大工程建設。從前交通、水利以

及新型城鎮化等投資規模大，被認為回報慢，投資回報率低。現時國家提供健全完善多元化的投

融資模式，通過預售使用權等方式獲得相應的建設資金，變相拉升投資回報率。何況在疫情下，

有什麼投資比起政府全力支持的項目來得收入及回報更穩定呢﹖投資意欲當然上升，估計未來一

段時期，在整體外圍經濟不景氣，投資者對於「兩新一重」項目興趣更高，對中聯重科屬中長線

利好。再者，集團認為提升了銷售隊伍活力及客戶服務效能，提升智能製造水平，及平均生產成

本和費用率同比顯著下降等都是盈喜原因。事實上，集團旗下產品，包括混凝土泵車、塔式起重

機、工程起重機等系列４﹒０產品具有一定的市場競爭力。



值得留意的是，集團於７月初公布了「未來三年（２０２０－２０２２年）股東回報規劃」

，具體指出現金分紅的具體條件和比例，令投資者對未來派息更清晰。其中指出，在成熟期且無

重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到８０％

，其餘情況包括４０％、２０％等的利潤分配情況。同時宣布計劃，在２０２０至２０２２各年

度利潤分配按每１０股不低於３﹒１７元進行現金分紅，最近三年以現金方式累計分配的利潤不

少於最近三年實現的年均可分配利潤的３０％。事實上，公司過去５個年度，派息比率由

２０１５至２０１７年度的兩成，增加至２０１８的３２％，及２０１９年的３７％。如果以７

月５日的公布，當時每股６﹒６６計算，每股現金分紅息率為４﹒７５％，半日（７月１５日）

收市８﹒２５計，預計年息最少有３﹒８％，相當不錯。



當然投資者要留意集團的「發展」會影響派息，於２０１９年報提及，公司圍繞「發展年、

管理年、智能年、質量年、服務年、生態年」的經營思路，提出「強化創新，加速推進數字化轉

型」，而去年研發費用由２０１８年的５﹒８１億元，大幅激增至２０１９年的１５﹒２億元，

增加的幅度是盈利的三成多。不過，計及去年營業額的４３３億去看，只佔３﹒５％，屬於偏低

水平，絕對可以接受。中聯重科業務前景樂觀，派息政策明確，相信可吸引到更多機構性投資者

關注，作為散戶也可留意。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份＊



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