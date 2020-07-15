《樓市亮話－湯文亮》公屋租戶的購買力是很重要

《樓市亮話》上星期有老友請食飯，地點在一間舊式公共屋邨酒家，老友話沒有甚麼目的，

只不過見下一班少年時代玩伴，以及實地解釋香港樓價不跌之謎。



令到香港樓價不跌原因有很多，我亦想知道老友的樓價不跌之謎，去到酒樓，老友的兒時玩

伴全部在座，他們全部已經不在公屋居住，如果父母過身，亦早已交回公屋，不在公屋居住只有

一個理由，就是已經買了私人樓宇，而且唔只一個單位，以老友為例，除了自住的之外，還有五

個單位收租。老友話，香港樓價不跌，公屋租戶應記一功，以現時說法，公屋租戶的購買力也是

力，我同意公屋租戶的購買力有穩定樓價作用，但不同意公屋租戶的購買力也是力這個說法，我

知道這是從Ｂｌａｃｋ Ｌｉｖｅｓ Ｍａｔｔｅｒ演繹過來，傳媒將ＢＬＭ繹為黑人的命也是

命，我總覺得這個繹法帶有多少歧視，何不繹為黑人的命是很重要？不過，歐美華埠的繹法仲奇

怪，唔知點解會繹成黑命貴。



以往住公屋的人是逼不得已，因為公屋的質素很差，不但要共用洗手間浴室，煮食可能要在

室外，不少公屋住戶想盡辦法離開公屋，一般住公屋的夫婦都有很多小朋友，在他們小時候，那

些父母一定很辛苦，但當他們長大，到社會工作，有收入，很快就會搬離公屋，只留父母仍然在

公屋居住。換句話說，公屋租戶無時無刻都為樓市提供購買力，直接支持樓價，所以公屋租戶的

購買力是很重要。



現在的新型公屋質素不但可以拍得住私人樓宇，甚至有過之而無不及，能夠入住的租戶差不

多是不會搬走，除非購買居屋，攞盡政府福利，即使如此，公屋租戶仍然為樓宇提供購買力，因

為住公屋的小朋友是會成長。我記得有一次李嘉誠先生在長和系年會中呼籲政府多建公屋，當時

我不明白箇中道理，後來我知道原來誠哥是叫政府替地產商培育購買力，我有一個懷疑，如果政

府從善如流，大量興建公屋，算不算是官商勾結？《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

