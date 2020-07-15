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即市新聞

15/07/2020 10:09

《樓市亮話－湯文亮》公屋租戶的購買力是很重要

　　《樓市亮話》上星期有老友請食飯，地點在一間舊式公共屋邨酒家，老友話沒有甚麼目的，
只不過見下一班少年時代玩伴，以及實地解釋香港樓價不跌之謎。
　
　　令到香港樓價不跌原因有很多，我亦想知道老友的樓價不跌之謎，去到酒樓，老友的兒時玩
伴全部在座，他們全部已經不在公屋居住，如果父母過身，亦早已交回公屋，不在公屋居住只有
一個理由，就是已經買了私人樓宇，而且唔只一個單位，以老友為例，除了自住的之外，還有五
個單位收租。老友話，香港樓價不跌，公屋租戶應記一功，以現時說法，公屋租戶的購買力也是
力，我同意公屋租戶的購買力有穩定樓價作用，但不同意公屋租戶的購買力也是力這個說法，我
知道這是從Ｂｌａｃｋ　Ｌｉｖｅｓ　Ｍａｔｔｅｒ演繹過來，傳媒將ＢＬＭ繹為黑人的命也是
命，我總覺得這個繹法帶有多少歧視，何不繹為黑人的命是很重要？不過，歐美華埠的繹法仲奇
怪，唔知點解會繹成黑命貴。
　
　　以往住公屋的人是逼不得已，因為公屋的質素很差，不但要共用洗手間浴室，煮食可能要在
室外，不少公屋住戶想盡辦法離開公屋，一般住公屋的夫婦都有很多小朋友，在他們小時候，那
些父母一定很辛苦，但當他們長大，到社會工作，有收入，很快就會搬離公屋，只留父母仍然在
公屋居住。換句話說，公屋租戶無時無刻都為樓市提供購買力，直接支持樓價，所以公屋租戶的
購買力是很重要。
　
　　現在的新型公屋質素不但可以拍得住私人樓宇，甚至有過之而無不及，能夠入住的租戶差不
多是不會搬走，除非購買居屋，攞盡政府福利，即使如此，公屋租戶仍然為樓宇提供購買力，因
為住公屋的小朋友是會成長。我記得有一次李嘉誠先生在長和系年會中呼籲政府多建公屋，當時
我不明白箇中道理，後來我知道原來誠哥是叫政府替地產商培育購買力，我有一個懷疑，如果政
府從善如流，大量興建公屋，算不算是官商勾結？《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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