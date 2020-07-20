《權證紅盤－朱紅》把握新經濟股投資機會

《權證紅盤》截止２０２０年７月１８日，新冠肺炎全球確診人數突破１４００萬人，近

６０萬人不治。２０２０年將令我們永遠難忘，疫情的出現顛覆了我們很多固有觀念，以前我們

認為的理所當然，如今都變得那麼可貴和嚮往。暢快地在外呼吸一口空氣、熱情地給朋友的一個

擁抱、互相握手、和親友們見面共聚一堂、回公司上班、在學校上課、出外旅行等等，都因為突

如其來的疫情而無法進行。



全球金融市場也同樣經歷了一場翻天覆地的震盪，全球央行為了刺激疲弱的經濟，採取積極

財政方案，甚至無限量化寬鬆。進入７月，雖然疫情依然反反覆覆，但明顯投資者已沒有了之前

３月時的恐慌，或許大家開始慢慢適應與病毒共存的生活模式。



持續流入香港的熱錢，將港股每日成交額推上至１５００至２０００億元的近年新高。恆指

重新升至２６７００點的近月高位，雖然不少傳統經濟股的股價仍在低谷，但新經濟股就連番創

上市新高。可能投資者的信心有待時間恢復，但是市場的走勢告訴我們：大家已經在準備疫後經

濟復甦的投資。



對於已經上升了約５成至２倍不等的新經濟股，不少投資者只能望門興嘆，不敢入市，希望

等股價回調後再投資。這個固然是一種投資方法，另外其實可以以少量的資金，通過窩輪╱牛熊

證的槓桿產品，達至四兩撥千斤的效果，來參與市場焦點板塊的升跌。



＊新經濟板塊續成市場焦點＊



從上周窩輪及牛熊證市場的資金流入情況來分析，投資者除了方向性投資恆指產品外，主要

仍然是關注新經濟股板塊。上周第一大資金流入的是恆指牛證，有約２﹒４億港元流入。恆指由

２６７００點回落至２５０００點附近，吸引資金流入好倉。恆指牛證的重貨區就在２４５００

－２４６００點，有約９１０張期指合約。



第二大資金流入的是：騰訊（００７００）認購證，有１﹒３億元流入。騰訊股價從高位計

算，下跌約９％，吸引資金流入騰訊看好的衍生品。第三大資金流入的是：中芯（００９８１）

的認購證，有７５００萬元流入。中芯上周四（１６日）在上海科創板掛牌上市，雖然首日漲約

兩倍，但是Ｈ股當日，最多下跌２８％。第四大資金流入的是美團（０３６９０）認購證，有約

４３００萬元流入。第五大資金流入的是騰訊牛證，有４２００萬元流入。



６月底時，無論是騰訊的窩輪或牛熊證，產品價格都是０﹒５元的大價位，而且只有５倍槓

桿左右，缺乏吸引能力，但是現在市場上剛推出了５００兌１的產品後，騰訊相關衍生品的價格

重回０﹒０５至０﹒１５元小價位，入場費由５０００元跌至７００元左右，而騰訊牛熊證的槓

桿也提升至１０－２０倍附近。



騰訊旗下「王者榮耀」及「ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ」為６月全球遊戲收入榜首兩位，騰訊

股價從高位５６４元，回落至２０天線５１１元上，如看好騰訊，可留意騰訊牛證

（５３７６１），收回價５０５元，今年１２月到期，實際槓桿３７倍。如看淡騰訊，可留意騰

訊熊證（５５５７６），收回價５３５元，２０２１年１月到期，實際槓桿有３０倍。

《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

