《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地創業板及科創板改革，完善內地股市制度

《缸邊嫺談》２０２０年上半年已過，環球股市在疫情的影響下普遍由高位回落，但總結滬

深股市於今年上半年表現突出，上證綜合指數、深證成分指數及創業板指數逐步反彈。截至

２０２０年６月３０日止之六個月，三大指數均錄得正增長。



在半年結後，自踏入７月份以來，內地股市升勢加劇，市場分析普遍認為主要由創業板及科

創板的改革所帶動。



＊創業板改革＊



中國證監會（「中證監」）於２０２０年６月１２日正式發布《創業板首次公開發行股票註

冊管理辦法（試行）》。深圳證券交易所（「深交所」）於同日發布創業板改革並試點註冊制相

關業務規則及配套安排，共計８項主要業務規則及１８項配套細則、指引和通知。創業板首次公

開發行股票改行註制後，容許未有盈利及同股不同權企業上市，並明確相關上市條件，修改完善

審批時限要求，以及將創業板股份的每日升跌幅限制由１０％放寬至２０％；新股發行價由不得

超過２３倍改為市場化定價，新股上市首５個交易日更不設升跌幅限制。



是次創業板改革重點，是將上市形式改為註冊制，並將部分財務及股權架構方面的限制放鬆

，例如註冊制下上市的創業板公司，同時允許未盈利企業及紅籌企業上市等。中證監指出，自６

月１５日起，深交所將開始受理創業板在審企業的首次公開發行股票、再融資、併購重組申請。

深交所並於６月２２日收市後公布創業板改革並試點註冊制下的首批獲受理企業名單，合共３３

家在審企業，由１８家保薦人保薦，其中包括首次公開招股（ＩＰＯ）的企業３２家、再融資企

業１家。而放寬上市審批資格及時限的要求，則有助增加企業上市速度及上市可能性，為有集資

需求且符合上市要求的企業提供更便利的融資渠道。



為進一步提高基金產品定價效率，是次改善將相關股份的漲跌幅限制放寬至２０％，是內地

資本市場逐步與國際接軌的重要一步，有助吸引長期資金入市，提高整體股票市場的交投量。



＊科創板改革＊



２０２０年７月３日，中證監發布並施行《科創板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）

》（簡稱《科創板再融資辦法》），當中明確了科創板發行上市審批和註冊程序，包括上海證券

交易所審批期限為兩個月，中證監註冊期限為１５個工作日；針對「小額快速」融資，設置簡易

程序；強化信息披露要求，並對發行承銷作出特別規定。這次科創板的改革很大程度上縮短了上

市審核註冊的期限，並設置市場化的發行定價機制，有助充分發揮市場對資源配置的決定性作用

，提高融資便捷性。



在內地股市改革的利好政策推動下，７月份滬深兩市的升幅及成交量均出現明顯增幅，上證

綜合指數於７月６日突破了３３００點，並於７月８日進一步衝破３４００點關口，而滬深兩市

的每日成量金額由７月６日開始至７月１０日，連續５日均超過１﹒５萬億元人民幣。



註冊制的實施以及上市程序的簡化，有助加快企業排隊上市的速度及數量，活化了新股市場

，預期可吸引更多企業回流到滬深兩市作第二上市集資；而構建市場化的發行承銷制度及新股發

行定價制度，建立以機構投資者為參與主體的詢價、定價、配售等機制，則有利於帶動成交量及

成交額上升。總括而言，今次內地創業板及科創板的改革，有望會為券商帶來更多商機，對有國

際投資銀行業務的券商則更為有利，而成交的增加亦有助帶動零售券商的收入。從內地券商股板

塊近期的表現可反映，創業板及科創板改革的利好因素推動指數的升勢，並同時帶動內地券商股

板塊造好。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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