【修例風暴】南區區議會主席羅健熙今早被捕，涉理大衝突非法集結

《經濟通通訊社１５日專訊》南區區議會主席羅健熙今早６時半左右被警方上門拘捕。民主
黨估計與去年１１月１８日理工大學外的案件有關，已聯絡律師團隊協助羅健熙。
民主黨批評香港警察的橫蠻惡行，為求政治目的不講理由。
據悉，羅健熙去年１１月身處理工大學外超過５００米的幸福中心，執行黨務理解衝突最新
發展，並嘗試協助有需要市民時，遭警方拘捕，除了羅健熙外，現場還有數十人同時被捕。
（ｃｌ）（ｚｚ）
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