【國安立法】紐約時報將數碼新聞業務從香港轉移至首爾

《經濟通通訊社１５日專訊》美國《紐約時報》報道，由於《港區國安法》通過，因此決定
將《紐約時報》部分數碼新聞業務撤出香港，搬至南韓首爾。
報道指，《紐約時報》編輯群認為香港已面臨著更嚴格的中國治理，因此需要其他運營基地
，坦承制定應急計劃是審慎的決定，故將數碼新聞組編輯團隊撤出香港，佔香港員工約三分之一
，但預計新聞員工、印刷製作、廣告及營銷人員將會留在香港。（ｙｗ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話14/07/2020
【賭股熱炒】澳門放寬內地客到訪 葉尚志：銀娛金沙仍難破橫行區
|中國故事14/07/2020
《神州經脈》6月進出口意外轉升 中美闢南海新戰場 股匯齊回調
|財經熱話14/07/2020
【紓困措施】第四批保就業計劃名單出爐 國泰及附屬獲6億補貼
|FOCUS14/07/2020
【FOCUS】港府連夜補漏抗疫 切斷傳播須更決斷
|開市Good Morning14/07/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：賭股今日不宜高追
|財經熱話14/07/2020
【新冠肺炎】澳門進入廣東周三起不實施隔離 惟須取粵康碼通關憑證
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰