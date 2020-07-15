【國安立法】紐約時報將數碼新聞業務從香港轉移至首爾

《經濟通通訊社１５日專訊》美國《紐約時報》報道，由於《港區國安法》通過，因此決定

將《紐約時報》部分數碼新聞業務撤出香港，搬至南韓首爾。

報道指，《紐約時報》編輯群認為香港已面臨著更嚴格的中國治理，因此需要其他運營基地

，坦承制定應急計劃是審慎的決定，故將數碼新聞組編輯團隊撤出香港，佔香港員工約三分之一

，但預計新聞員工、印刷製作、廣告及營銷人員將會留在香港。（ｙｗ）

