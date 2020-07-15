【國安立法】譚惠珠：當國安法與基本法有矛盾，將由全國人大裁決

《經濟通通訊社１５日專訊》基本法委員會副主任譚惠珠出席一個國安法圓桌會議時表示，

《港區國安法》和《基本法》都是全國性法律，如果兩者出現矛盾時，將由全國人大作出裁決。

行政會議成員兼資深大律師湯家驊期望，全國人大常委會補充解釋何謂外國或境外勢力

「介入」。（ｃｌ）

