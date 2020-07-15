  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/07/2020 13:05

【香港政情】立法會調查梁振英ＵＧＬ事件委員會結束工作

　　《經濟通通訊社１５日專訊》立法會專責調查前行政長官梁振英涉嫌收取澳洲公司ＵＧＬ五
千萬元的委員會，經過三年時間，發表調查報告指，委員會在索取資料及取證方面，困難重重，
無法進入發掘事實的階段，不能公平及客觀作出任何觀察及結論，決定結束工作。
　　報告指，事件相關各方，包括梁振英、ＵＧＬ，以至終審法院首席法官及稅務局，都拒絕出
席研訊，而提供的資料都只是對本身有利的陳述，難以公平客觀調查。（ｃｌ）（ｚｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/07/2020
【數據前瞻】內地二季度GDP周四公布　市場料重回正增長2.5%
開市Good Morning15/07/2020
《開市Good Morning》曾永堅：ATMX首選美團
中國故事15/07/2020
【科創板】中芯國際A股周四上市　市場預計股價升3至5倍
FOCUS15/07/2020
【FOCUS】兩原因促英國U Turn　禁華為或掀漣漪效應
財經熱話14/07/2020
【賭股熱炒】澳門放寬內地客到訪　葉尚志：銀娛金沙仍難破橫行區
中國故事14/07/2020
《神州經脈》6月進出口意外轉升　中美闢南海新戰場　股匯齊回調
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金