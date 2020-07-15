【香港政情】立法會調查梁振英ＵＧＬ事件委員會結束工作

《經濟通通訊社１５日專訊》立法會專責調查前行政長官梁振英涉嫌收取澳洲公司ＵＧＬ五
千萬元的委員會，經過三年時間，發表調查報告指，委員會在索取資料及取證方面，困難重重，
無法進入發掘事實的階段，不能公平及客觀作出任何觀察及結論，決定結束工作。
報告指，事件相關各方，包括梁振英、ＵＧＬ，以至終審法院首席法官及稅務局，都拒絕出
席研訊，而提供的資料都只是對本身有利的陳述，難以公平客觀調查。（ｃｌ）（ｚｚ）
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