【企業盈喜】山東黃金（０１７８７）料中期盈利增最多１﹒１倍

《經濟通通訊社１５日專訊》山東黃金（０１７８７）公布，預期截至６月３０日中期盈利
按年增長介乎８０％至１１０％，即介乎１０億至１２﹒５億元人民幣。
該集團指，盈利增長主因受世界主要經濟體經濟下行、全球貨幣寬鬆等因素影響，在避險需
求下，今年以來國際金價大幅上漲，該集團緊盯金價上漲機會，適時組織黃金銷售，期內自產黃
金銷售毛利增幅較大所致。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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