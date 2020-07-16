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即市新聞

16/07/2020 07:50

《油金掠影》美國庫存驟降油價攀升２％，中美關係緊張金穩守千八

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國上周原油庫存大幅下降，儘管石油輸出國組織（ＯＰＥＣ
）及其盟友擬從８月起降低減產力度，油價周三（１５日）攀升２％。
　　布蘭特原油期貨收漲０﹒８９美元或２﹒１％，報每桶４３﹒７９美元。美國原油期貨攀升
０﹒９１美元或２﹒３％，報每桶４１﹒２０美元。
　　據美國能源信息署（ＥＩＡ），截至７月１０日當週，原油庫存減少７５０萬桶，至
５﹒３１７億桶，遠超市場預期的減少２１０萬桶。
　　沙特能源部長阿卜杜勒阿齊茲親王在會後表示，將進入減產協議的下一階段，隨著需求繼續
復甦，按計劃降低減產力度帶來的額外供應將被消化。
　　油組及其盟友（ＯＰＥＣ＋）計劃在７月後降低減產力度，並將在１２月之前減產７７０萬
桶。

＊美股大漲限制金價漲勢＊

　　股市因疫苗樂觀預期而大漲，但新增病例攀升及中美關係緊張仍提振避險需求，金價周三穩
守１８００美元。
　　現貨金升０﹒２％，至每盎司１８１１﹒４１美元，盤中觸及７月９日以來最高位
１８１４﹒４０美元。美國黃金期貨基本持平，收報每盎司１８１３﹒８０美元。
　　美國研究人員周二稱，Ｍｏｄｅｒｎａ實驗性新冠疫苗於目前進行的早期研究中顯示其安全
性，並在志願者體內皆出現抗體。另外，高盛強勁的業績也推動美股大漲。
　　美國總統特蘭普周二下令終止香港根據美國法律享有的特殊地位，北京對此警告將實施報復
性制裁。
　　其他貴金屬，鈀金漲１﹒０％，至每盎司１９７９﹒７４美元；鉑金升０﹒５％，報每盎司
８３０﹒５０美元；銀價揚０﹒７％，至１９﹒３４美元。（ｆｚ）

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