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即市新聞

16/07/2020 07:50

《華爾街內望》受疫苗消息及高盛業績提振，美股道指漲２２７點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》新冠肺炎候選疫苗初期數據令市場振奮，加上高盛業績強勁，
美股周三（１５日）續漲，道指更曾收復二萬七關口。
　　道指四連升，收漲０﹒８５％或２２７點，報２６８７０點，曾觸及２７０００點。標指漲
０﹒９１％或２９點，報３２２６點。納指升０﹒５９％或６１點，報１０５５０點。標指已連
續第四日跑贏納指，創自上年３月美股開始大規模反彈以來只出現過兩次。
　　美國藥廠Ｍｏｄｅｒｎａ實驗性新冠肺炎疫苗在一項正在進行的初期研究中表現安全，全部
４５名健康志願者體內都出現免疫反應，不過及後有報道指超過一半志願者對疫苗出現不良反應
，股價升幅最終收窄至６﹒９％。
　　聯儲局周三公布褐皮書顯示，美國企業活動在本月初回升，各州放寬控制疫情實施的限制措
施。不過費城聯儲行長哈克表示，美國未能控制疫情，將在多大程度上影響經濟存在高度不確定
性。
　　個股方面，納指漲幅受亞馬遜、Ｎｅｔｆｌｉｘ、微軟等科網股限制，他們最近飆升至歷史
高位後都紛紛下滑。
　　另外高盛收漲１﹒４％，其第二季營收超預期，摩根士丹利、美國銀行在公布業績前漲近２
％，而標普銀行股指數攀升２﹒９％。
　　標普航空股指數急漲超過１０％，嘉年華郵輪、皇家加勒比郵輪、萬豪、永利度假村飆升７
％至２１％不等。
　　聯合健康集團跌１﹒４％，公司警告隨疫情而暫停的非緊急手術恢復，今年下半年成本將會
上升。
　　指標十年期美債收益率漲兩個基點至０﹒６３％。（ａｌ）

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