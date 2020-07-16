《出旗制勝－麥穎儀》中移動逆市有得升，留意購１５５９４

《出旗制勝》外圍股市個別發展，恆指周三（１５日）先升後回，全日高開４１１點，已見

全日最高位，中段更要回吐所有升幅並倒跌，之後於２５５００點附近位置靠穩並窄幅上落，收

市報２５４８２點，大市交投依然熾熱，昨日成交金額有１６４２億元，而今日（１６日）上午

半日成交金額亦已過千億，今早高開６８點後顯著回落，午後跌幅一度擴大至４００點之上。

留意到昨日齊齊靠穩的ＡＴＭ股周四則要普遍回軟，昨日更齊齊跑贏大市。當中阿里

（０９９８８）回補上周上升裂口後於１０天線附近靠穩，全日升１﹒３％，報２４３﹒４元。

據《彭博通訊社》引述消息人士透露，中國人民銀行數字貨幣研究所計劃與美團（０３６９０）

及由騰訊（００７００）及阿里有份投資的內地彈幕視頻平台嗶哩嗶哩（Ｂｉｌｉｂｉｌｉ）等

公司合作，商討在不同領域上探索測試數字貨幣的應用。消息或有望利好阿里巴巴股價，加上市

場亦繼續憧憬阿里巴巴染藍或對股價帶來一定的正面支持，如投資者繼續對阿里巴巴後市看好，

或可趁其回吐的機會候低留意今日新上市阿里購１７０２９，行使價２８８﹒８８元，實際槓桿

７﹒４倍，引伸波幅３８﹒３％，換股比率５０兌１，２０２０年１２月２１日到期。

雖然集多個市場憧憬於一身，馬雲等大股東高位減持阿里巴巴股票的消息仍或對其後市走勢

形成一定壓力，加上近日阿里一直位居沽空榜前列，而從成交金額上看，阿里昨日相比周二

（１４日）減少近五成的成交，若對後市看淡或認？阿里巴巴跟隨大市繼續回吐的投資者或可留

意阿里沽１５６３９作兩手部署，行使價２１１﹒０８元，實際槓桿５﹒３倍，引伸波幅

３９﹒６％，換股比率１００兌１，２０２０年１２月２３日到期。

另外，中資電訊運營商中移動（００９４１）股價表現企穩，今日仍能逆市跑贏，暫時在

５４元位置有支持，投資者如認為前期升勢凌厲的ＡＴＭ股短期或有調整壓力，資金有望重返中

移動等表現較落後的版塊部署的話，不妨留意看好可留意中移購１５５９４，行使價６２﹒５５

元，實際槓桿９﹒１倍，引伸波幅３８﹒８％，換股比率１０兌１，２０２０年１０月２７日到

期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

