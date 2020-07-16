《運籌帷幄－梁業豪》看緊恒指期貨２５３０５關口支持

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。現貨市場內，昨天（１５日）大戶買家的進攻態度依然未轉積

極。大市高開後走勢明顯向淡，但低位有買家入市支持騰訊（００７００）與阿里巴巴

（０９９８８）的股價，令跌幅明顯縮窄。恆指期貨陰陽燭日線圖上錄得的依然是陰燭，

ＭＡＣＤ正欲發「牛熊」沽空訊號。此外，ＳＡＲ出現極點低位２５３０５，代表於未來三個交

易日若不出現低於該位的收市位，短期調整市應已結束。

至今短期調整浪已運行了６個交易日，時間上是足夠的。然而，鑑於圖表形勢尚在持續轉淡

中，投資者不應輕視跌幅進一步擴大的可能性。最理想的後市發展模式，為價位於本周末前再創

短期調整浪新低，卻於２５３０５之上報收。６月１０日高位２５２５５已被跌越，２４日高位

２５１２８暫仍可守，保歷加通道中軸依然是淡友的再攻目標。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

