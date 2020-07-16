《國金與投資－曾廣標》特朗普對港出招明與暗

《國金與投資》特朗普在白宮玫瑰園做騷，宣布簽署美國國會已通過的「香港自治法案」，

並且簽署行政命令取消對香港的優惠待遇，前者主要是對所謂侵犯香港人權和自由的中國官員及

機構以至相關的銀行實施制裁，後者則是會視香港為普通的中國城市，再沒有任何優惠，理論上

是終止一些與香港的雙邊交往，限制敏感科技輸港，收緊對香港特區護照的簽證，以至是對香港

出口貨品抽取相同於針對中國內地的高關稅。



＊如何落實與港割席？讓大家猜！＊



不過，由於特朗普即場沒有詳細解說，各方仍在估算美方會如何落實對港制裁，這種擺出高

姿態卻令別人要猜想的手段，向來是特朗普的花招之一，以便他隨實際情況作出調整。



對於特朗普針對港區國安法的最新攻勢，北京的回應主要也是針對有關「自治法案」的制裁

，表明會對美方官員及機構進行反制，而對於特朗普的行政命令，即時只是作出抨擊和反對。



特朗普也沒有細說如何協助香港人獲得民主自由，在罵中國時，他更主要還是指中方隱瞞病

毒真相及「輸出瘟疫」害美國，反映出他的中國牌，主打還是想把美國疫症失控的責任推卸給中

國，為自己在抗疫時不斷犯錯而開脫。然而，歸咎於中國的做法在美國也已經不太有效，民調顯

示，滿意特朗普抗疫的美國人已只剩下三成多人，於是他需要把中國牌直接打向大選敵人拜登。



＊針對中國講話 變「黑拜登」宣傳＊



他的制裁中國講話很快便轉為指責拜登，除了指後者一向對中國獻媚之外，還全方位大罵對

手的內政外交「錯誤」，總之對手是一塌糊塗一無是處，簡直就是出賣美國的利益。



對於特朗普借這種場合向政敵全面發難，把論述國政作為競選宣傳，美國主流傳媒的記者們

都很不滿，ＣＮＮ記者便列舉了特朗普十多項胡亂「黑拜登」的「錯誤」。



事實上，在民調明顯落後之下，特朗普早就決心要和拜登「打爛仔交」，數臭對方來抬高自

己。由於美國選民對中國大多心存不滿，拜登在回應時也打中國牌，指自己更重視中國的人權，

反而特朗普常給中國瞞騙云云。美國大選年歷來都要「黑中國」，現時中國正在崛起大有挑戰美

國地位之際，更形成了兩黨共識，這種情況下，特朗普和拜登必定會對中國「鬥強硬」，要比對

手「黑得更勁」。



＊第一階段貿易協議 不能廢＊



不過，無論特朗普怎樣升級制裁中國，但有一項他是不想談論的，就是貿易。他早前說第二

階段談判早已由於中國「輸出病毒」而變得無得再談，然而，對於第一階段貿易協議，他很重視

，當有幕僚指協議已完蛋時，他立即發推文糾正，強調協議一切完好。不過，由於他要繼續出手

全方位打壓中國來作為競選手段，因此，對於中國是會否繼續買美國貨，也曾表示無奈。



從這一點來看，特朗普當局即時對香港開徵高關稅的可能性應該較微，因為這等於「煽動」

北京不再增購美國農產品，而這對特朗普保住其農民粉絲基本盤十分重要。



博爾頓在其回憶錄精彩地指出，特朗普在第一任期的第三年開始，最關注是爭取連任，其他

都要靠邊站，而特朗普一向不關心香港，指人權問題美國也有。



＊港美之間 美方有大份利益＊



對美國來說，香港更重要的是利益，美國有一千多間公司在港營運，包括三百多個亞洲總部

，有八萬多美國公民居於香港，除了作為進入中國內地的橋頭堡之外，美國與港貿易有很大好處

，每年貿易順差達二百至三百億美元，因此，破壞香港的特殊經濟地位，肯定是弊多於利。



事實上，除了英語系的五眼聯盟國家之外，其他西方國家都不願參與對香港以至中國的經濟

制裁，因為大夥都知道經濟交往是互利的。由此可見，單是美國為主的經濟制裁，對香港的打擊

將很有限。



＊侵侵頂多只視港人為難民＊



英國以及加拿大及澳洲等，已提出「收容香港人」的初步方案，雖然是否有誠意落實仍很有

疑問，但特朗普卻連這個也不願提，頂多為香港親美人士留下少數難民配額。他對難民好嗎？早

已是眾所周知的事了。哪些搖著美國旗呼籲特朗普對付中港的人士，若以為可以堂皇地移居美國

，簡直只是發白日夢！



鬥爭似已變成是絕對的，然而，利益也是長存的。因此，不要忘記中美在惡鬥之際，還是有

互利的一面。《資深評論員 曾廣標》



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