《缸邊隨筆－石鏡泉》睇水

《缸邊隨筆》中港股市昨日（１５日）續調整，雖然昨日恆指尾市微升３﹒６９點，但重要
的不是升跌多少，而是中港股市，昨日成交減少。雖然Ａ股昨日成交仍逾１﹒５萬億，港股成交
仍逾１６００億，但都是這幾天相對低的成交。
按成交走在股價先，近日兩市成交趨低，不宜輕視。不過筆者仍認為，今時市場仍樂觀，資
金仍留戀待觀第二季業績報告，公布之後，資金將會有所輪動，趨向業績及公司有發展大計之股
，而棄乾吹水股。
一些前段被投資者過分追捧的股票將在這一、兩周內有所調整，至於會調整多少，要看該股
的第二季報表現。近期被投資者熱捧股份，他們的圖表都有同一現象，做了個頭，有些更做了個
島型頂，如跌穿支持位，量度跌幅可以嚇人。
＊中芯長期投資者沽貨宜深思＊
今日（１６日）重頭之一是中芯國際（滬：６８８９８１）Ａ股掛牌，Ａ股招股價是
２７﹒４６元人民幣，跌破招股價的機會不大，但Ａ股會否飛升上５０元人民幣？中長線可以，
但短期達此的可能性應較細。因為筆者擔心，之前有長期投資者兆易創新於中芯國際
（００９８１）公布回歸Ａ股後，將手上所持中芯股票５０００﹒３４萬股悉數沽出，這批貨由
誰接去？接貨者有沒有出售期限制？如沒有則當中芯Ａ股急升時，這批貨會否「及時」出來套利
，遏止了中芯Ａ╱Ｈ股的過分揚沸？
在走勢上，中芯港股是出現了副門聯式的大陰燭，後市一旦跌破３６港元，量度跌幅可以頗
嚇人。
今日宜留心成交，如見成交回升而指數╱股價亦升，才可解困。《資深投資者 石鏡泉》
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）
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