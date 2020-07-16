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即市新聞

16/07/2020 08:52

高銀金融遭追還款３５億元，承認有人要求接管高銀金融國際中心

　　《經濟通通訊社１６日專訊》高銀金融（００５３０）表示，集團及若干附屬於本周一（１
３日）分別接獲數份通知，內容關於間接全資附屬賜譽、直接全資附屬成美及Ｇｏａｌ　Ｅａｇ
ｌｅ結欠的若干債務。
　　於去年４月９日，賜譽向若干獨立方發行６８億元浮息優先抵押票據，作為票據相關抵押文
件的一部份，由賜譽與德意志信託（香港）（抵押信託人）訂立信託契據。本周一，賜譽接獲Ｂ
ｏｒｒｅｌｌｉ　Ｗａｌｓｈ　Ｌｔｄ發出的函件，表示德意志信託（香港）已委任
Ｃｏｓｉｍｏ　Ｂｏｒｒｅｌｌｉ及Ｍａ　Ｓｉｕ　Ｍｉｎｇ　Ｓｉｍｏｎ為票據所提供的抵押
資產的共同及各別之接管人及管理人，聲稱接管的重大資產包括位於九龍灣「高銀金融國際中心
」。賜譽６０萬股已發行普通股及４０萬股已發行普通股，分別登記於成美及Ｇｏａｌ　Ｅａｇ
ｌｅ名下，後兩者於去年３月２９日獲得由若干金融機構授出約１８﹒９５億元貸款，德意志銀
行香港分行出任代理人，而德意志信託（香港）出任抵押代理人，集團為貸款的企業擔保　人。
本周一，兩公司接獲代理人的函件，而集團接獲抵押信託人的催繳函，要求立即支付貸款本金１
５﹒４２億元及利息２﹒５１億美元（約１９﹒５５５億元），合共３４﹒９７億元。
　　集團表示，正在安排為三間公司的票據及貸款進行重新融資，其中包括尋求８７億元左右的
新融資；及出售其於啟德新九龍內地段第６５９１號的一幅地塊。董事會一直積極與抵押信託人
及代理溝通上述再融資方案。
　　集團、松日及合法委任之董事已於本周二（１４日）在香港高等法院展開法律程序，尋求頒
令以宣布對賜譽的聲稱董事會替換、聲稱接管及受質疑表格為無效；限制聲稱接管人以接管人身
份行事；限制聲稱新董事以賜譽之董事身份行事；及從公司登記冊剔除受質疑表格。集團亦就應
採取的其他必要行動尋求法律意見。
　　該公司已申請今早起恢復股份買賣。（ｎｓ）

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