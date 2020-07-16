港股跌幅一度擴大至逾３００點穿廿天線，美股三大指數期貨低走

《經濟通通訊社１６日專訊》美國生化科技公司莫德納研發的新冠肺炎疫苗，在所有４５位

臨床試驗者身上產生免疫反應，令市場振奮，加上高盛第二季業績理想，推動美股三大指數收漲

。港股高開６７點報２５５４９點後，升幅一度擴大至９４點高見２５５７６。雖然中國第二季

ＧＤＰ重回正增長３﹒２％好過市場預期，受累美股三大指數期貨升轉跌，恆指高位回吐，低見

２５１４７點跌３３４點，穿廿天線（２５１９３點），暫報報２５２１４，跌２６７點或１﹒

０５％，主板成交６８１﹒９２億元。國指報１０２５２點，跌１３８點或１﹒３３％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒２７％，報３７﹒３元；中移動（００９４１）無

升跌，報５４﹒０５元；騰訊（００７００）跌３﹒２２％，報５２５﹒５元；港交所（００３

８８）跌４﹒０９％，報３４２元；建行（００９３９）跌０﹒３２％，報６﹒１５元。

上證綜指報３３３１點，跌３０點或０﹒９％，成交２９２２﹒２１億元人民幣。深證成指

報１３６０６點，跌１２７點或跌０﹒９３％，成交３４６５﹒５９億元人民幣。



表列十大跌幅恆指成份股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車 （００１７５） １６﹒３０元 跌７﹒９１％

瑞聲科技 （０２０１８） ５２﹒４０元 跌５﹒４２％

香港交易所（００３８８） ３４２﹒００元 跌４﹒０９％

舜宇光學 （０２３８２） １２９﹒７０元 跌３﹒７８％

騰訊控股 （００７００） ５２５﹒５０元 跌３﹒２２％



中國生製藥（０１１７７） １４﹒７０元 跌２﹒９１％

石藥集團 （０１０９３） １５﹒８０元 跌２﹒８３％

中國人壽 （０２６２８） １８﹒７４元 跌１﹒６８％

蒙牛乳業 （０２３１９） ３４﹒２５元 跌１﹒５８％

中國旺旺 （００１５１） ５﹒９２元 跌１﹒５０％

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（ｎｓ）

