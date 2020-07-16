  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/07/2020 09:20

《專家之言－何志銘》關注中美紛爭發展，港股有機會下試二萬五關

　　《專家之言》市場憂慮本港新冠肺炎疫情愈見嚴峻，另一方面美國總統特朗普終止香港特殊
待遇地位的消息拖累，明顯地大家仍擔憂中美關係再度惡化，導致港股推至高位乏力再上所致，
投資者鎖定利潤見明顯。鑑於近日中美之間之紛爭有升溫跡象，市場仍在關注雙方的行動，若美
國又有新行動，港股或有機會下試２５０００點大位。另外，內地將於今天公布今年上半年及第
二季ＧＤＰ，市場普遍預測增速在６﹒２％至６﹒３％，若數據有驚喜，港股有機會重上２６０
００點。支持位可暫時看２５２００點左右。美國疫情仍然嚴重，經濟重啟仍受阻，經濟活動將
面臨重挑戰，為應對疫情對經濟的衝擊，美國政府六月份開支突破萬億美元大關，達破紀錄的１
﹒１萬億美元，加上收入減少，導致該月財政赤字升至８６４１億美元，刷新紀錄。另一方面，
美國六月消費物價指數（ＣＰＩ）按月升０﹒６％，扭轉五月的０﹒１％跌幅，並高於市場預期
的０﹒５％增幅，而按年亦增０﹒６％，符合市場預期。至於六月扣除食品和能源的核心ＣＰＩ
按月增加０﹒２％，多過預期增長０﹒１％，按年則增１﹒２％，亦高於預期的１﹒１％升幅。
儘管全球新冠疫情有出現反彈，但隨著新冠疫苗研發漸見明朗，以及各國經濟逐漸恢復，目前市
場的情緒仍較樂觀。由於市場仍然資金充裕，後市方面未見得太悲觀。
《獨立評股人　何志銘》

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/07/2020
《神州經脈》MLF縮量續做　華為英國遇挫　人幣重上7關
財經熱話15/07/2020
《新股掛牌》六股掛牌　祖龍娛樂收高75%　每手賺8700元
財經熱話15/07/2020
本港疫情反彈　維達翻吸是時候
剖析天下15/07/2020
環球投資部署　美股穩陣收息攻略
樂天金匯15/07/2020
澳元走勢橫行
中國故事15/07/2020
【數據前瞻】內地二季度GDP周四公布　市場料重回正增長2.5%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金