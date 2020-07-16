《專家之言－何志銘》關注中美紛爭發展，港股有機會下試二萬五關

《專家之言》市場憂慮本港新冠肺炎疫情愈見嚴峻，另一方面美國總統特朗普終止香港特殊

待遇地位的消息拖累，明顯地大家仍擔憂中美關係再度惡化，導致港股推至高位乏力再上所致，

投資者鎖定利潤見明顯。鑑於近日中美之間之紛爭有升溫跡象，市場仍在關注雙方的行動，若美

國又有新行動，港股或有機會下試２５０００點大位。另外，內地將於今天公布今年上半年及第

二季ＧＤＰ，市場普遍預測增速在６﹒２％至６﹒３％，若數據有驚喜，港股有機會重上２６０

００點。支持位可暫時看２５２００點左右。美國疫情仍然嚴重，經濟重啟仍受阻，經濟活動將

面臨重挑戰，為應對疫情對經濟的衝擊，美國政府六月份開支突破萬億美元大關，達破紀錄的１

﹒１萬億美元，加上收入減少，導致該月財政赤字升至８６４１億美元，刷新紀錄。另一方面，

美國六月消費物價指數（ＣＰＩ）按月升０﹒６％，扭轉五月的０﹒１％跌幅，並高於市場預期

的０﹒５％增幅，而按年亦增０﹒６％，符合市場預期。至於六月扣除食品和能源的核心ＣＰＩ

按月增加０﹒２％，多過預期增長０﹒１％，按年則增１﹒２％，亦高於預期的１﹒１％升幅。

儘管全球新冠疫情有出現反彈，但隨著新冠疫苗研發漸見明朗，以及各國經濟逐漸恢復，目前市

場的情緒仍較樂觀。由於市場仍然資金充裕，後市方面未見得太悲觀。

《獨立評股人 何志銘》

