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16/07/2020 15:33

深成指收跌逾半成且道期瀉２００點，港股挫近５００點失兩萬五關

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國第二季經濟回復增長，惟上月消費品零售遜預期，加上市
場仍憂慮中美關係，拖累Ａ股午後愈跌愈多，上證指數連跌３日，險守３２００點關口。滬指收
市挫４﹒５％；深成指插５﹒３７％。
　　恆指高開６７點，開市後曾升９４點，見２５５７６點暫時高，之後掉頭下挫，曾插３５１
點，見２５１３０點為７月２日以來新低，失２０天線（約２５１９３點）。午後跌幅擴大，更
跌穿今早低位，現時，恆生指數報２４９８２，下跌４９９點或下跌１﹒９６％，主板成交１７
６６﹒０９億元。國企指數報１０１４４，下跌２４６點或下跌２﹒３７％。
　　騰訊（００７００）及港交所（００３８８）分別跌逾５％，騰訊跌至５１４﹒５元；港交
所跌至３３８﹒６元。本港銀行股逆市上升，匯控（００００５）升０﹒２７％，報３７﹒３元
；恆生銀行（０００１１）下跌０﹒２３％，報１２９﹒１元；中銀香港（０２３８８）上升０
﹒６７％，報２２﹒７元；東亞銀行（０００２３）上升０﹒６８％，報１７﹒８２元；渣打集
團（０２８８８）下跌０﹒２３％，報４３﹒１５元。

　　表列十大跌幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　　１５﹒７８元　　　跌１０﹒８５％
　　中國人壽（０２６２８）　　　１７﹒９２元　　　跌　５﹒９８％
　　騰訊控股（００７００）　　５１２﹒５０元　　　跌　５﹒６２％
　　港交所　（００３８８）　　３３８﹒８０元　　　跌　４﹒９９％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１５﹒４６元　　　跌　４﹒９２％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　５３﹒００元　　　跌　４﹒３３％
　　中生製藥（０１１７７）　　　１４﹒５０元　　　跌　４﹒２３％
　　恆隆地產（００１０１）　　　１９﹒１６元　　　跌　４﹒１０％
　　舜宇光學（０２３８２）　　１２９﹒６０元　　　跌　３﹒８６％
　　萬洲國際（００２８８）　　　　７﹒１９元　　　跌　２﹒９７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｃａ）

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