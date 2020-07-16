深成指收跌逾半成且道期瀉２００點，港股挫近５００點失兩萬五關

《經濟通通訊社１６日專訊》中國第二季經濟回復增長，惟上月消費品零售遜預期，加上市

場仍憂慮中美關係，拖累Ａ股午後愈跌愈多，上證指數連跌３日，險守３２００點關口。滬指收

市挫４﹒５％；深成指插５﹒３７％。

恆指高開６７點，開市後曾升９４點，見２５５７６點暫時高，之後掉頭下挫，曾插３５１

點，見２５１３０點為７月２日以來新低，失２０天線（約２５１９３點）。午後跌幅擴大，更

跌穿今早低位，現時，恆生指數報２４９８２，下跌４９９點或下跌１﹒９６％，主板成交１７

６６﹒０９億元。國企指數報１０１４４，下跌２４６點或下跌２﹒３７％。

騰訊（００７００）及港交所（００３８８）分別跌逾５％，騰訊跌至５１４﹒５元；港交

所跌至３３８﹒６元。本港銀行股逆市上升，匯控（００００５）升０﹒２７％，報３７﹒３元

；恆生銀行（０００１１）下跌０﹒２３％，報１２９﹒１元；中銀香港（０２３８８）上升０

﹒６７％，報２２﹒７元；東亞銀行（０００２３）上升０﹒６８％，報１７﹒８２元；渣打集

團（０２８８８）下跌０﹒２３％，報４３﹒１５元。



表列十大跌幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １５﹒７８元 跌１０﹒８５％

中國人壽（０２６２８） １７﹒９２元 跌 ５﹒９８％

騰訊控股（００７００） ５１２﹒５０元 跌 ５﹒６２％

港交所 （００３８８） ３３８﹒８０元 跌 ４﹒９９％

石藥集團（０１０９３） １５﹒４６元 跌 ４﹒９２％

瑞聲科技（０２０１８） ５３﹒００元 跌 ４﹒３３％

中生製藥（０１１７７） １４﹒５０元 跌 ４﹒２３％

恆隆地產（００１０１） １９﹒１６元 跌 ４﹒１０％

舜宇光學（０２３８２） １２９﹒６０元 跌 ３﹒８６％

萬洲國際（００２８８） ７﹒１９元 跌 ２﹒９７％

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（ｃａ）

