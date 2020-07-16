【油市博奕】蓬佩奧：俄羅斯天然氣管道項目投資者或面臨美國制裁

《經濟通通訊社１６日專訊》美國國務卿蓬佩奧周三（１５日）警告，兩條俄羅斯天然氣管
道項目的投資者可能面臨美國制裁，因為華府試圖遏制俄羅斯對歐洲和土耳其的經濟影響。
據２０１７年美國敵對國家制裁法案，北溪２號、Ｔｕｒｋｓｔｒｅａｍ支線管道的歐洲投
資者可能有遭美國制裁的風險，而這些管道將從俄羅斯輸送天然氣至歐洲和土耳其。
而據俄羅斯塔斯社報道指，俄羅斯外交部發言人表示建設兩條管道都遭美國制裁，等同於政
治壓力，施行不公平競爭。（ａｌ）
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