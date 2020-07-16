港股高開６７點報２５５４９點，國指漲２９點

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股反彈，道指高收逾２００點，惟亞洲股市持續走弱，

日經跌５８點，台北加權指數跌２９點，港股方面今早則高開６７點，蒙牛（０２３１９）繼續

高開３％，為開市表現最佳藍籌；醫藥股及手機股亦略有追捧，舜宇（０２３８２）高開１﹒６

３％，中生（０１１７７）高開１﹒５９％。恆生指數開報２５５４９點，升６７點或升０﹒２

７％，主板成交４１﹒２３億元。國企指數報１０４１９點，升２９點或升０﹒２８％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒８１％，報３７﹒５元；港交所（００３８８）跌

０﹒０６％，報３５６﹒４元；騰訊（００７００）跌０﹒７４％，報５３９元；中移動（００

９４１）無升跌，報５４﹒０５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒８２％，報７３﹒８５元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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蒙牛乳業（０２３１９） ３５﹒８５元 升３﹒０２％

創科實業（００６６９） ８４﹒５０元 升１﹒６８％

舜宇光學（０２３８２） １３７﹒００元 升１﹒６３％

中生物藥（０１１７７） １５﹒３８元 升１﹒５９％

中銀香港（０２３８８） ２２﹒９０元 升１﹒５５％



恆安國際（０１０４４） ６４﹒０５元 升１﹒５１％

銀河娛樂（０００２７） ５５﹒００元 升１﹒４８％

信和置業（０００８３） １０﹒０２元 升１﹒４２％

中信股份（００２６７） ７﹒８８元 升１﹒２９％

金沙中國（０１９２８） ３２﹒００元 升０﹒９５％

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（ｕｌ）

