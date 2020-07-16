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即市新聞

16/07/2020 09:21

港股高開６７點報２５５４９點，國指漲２９點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股反彈，道指高收逾２００點，惟亞洲股市持續走弱，
日經跌５８點，台北加權指數跌２９點，港股方面今早則高開６７點，蒙牛（０２３１９）繼續
高開３％，為開市表現最佳藍籌；醫藥股及手機股亦略有追捧，舜宇（０２３８２）高開１﹒６
３％，中生（０１１７７）高開１﹒５９％。恆生指數開報２５５４９點，升６７點或升０﹒２
７％，主板成交４１﹒２３億元。國企指數報１０４１９點，升２９點或升０﹒２８％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒８１％，報３７﹒５元；港交所（００３８８）跌
０﹒０６％，報３５６﹒４元；騰訊（００７００）跌０﹒７４％，報５３９元；中移動（００
９４１）無升跌，報５４﹒０５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒８２％，報７３﹒８５元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３５﹒８５元　　　升３﹒０２％
　　創科實業（００６６９）　　８４﹒５０元　　　升１﹒６８％
　　舜宇光學（０２３８２）　１３７﹒００元　　　升１﹒６３％
　　中生物藥（０１１７７）　　１５﹒３８元　　　升１﹒５９％
　　中銀香港（０２３８８）　　２２﹒９０元　　　升１﹒５５％

　　恆安國際（０１０４４）　　６４﹒０５元　　　升１﹒５１％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５５﹒００元　　　升１﹒４８％
　　信和置業（０００８３）　　１０﹒０２元　　　升１﹒４２％
　　中信股份（００２６７）　　　７﹒８８元　　　升１﹒２９％
　　金沙中國（０１９２８）　　３２﹒００元　　　升０﹒９５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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