《盤後部署》滬深兩市回調壓力仍大，恒指或下試２４５００點

《經濟通通訊社１６日專訊》美國生化科技公司莫德納研發的新冠肺炎疫苗，在所有４５位

臨床試驗者身上產生免疫反應，令市場振奮，加上高盛第二季業績理想，推動美股三大指數收漲

。港股高開６７點報２５５４９點後，升幅一度擴大至９４點高見２５５７６點。雖然中國第二

季ＧＤＰ重回正增長３﹒２％好過市場預期，但受累美股三大指數期貨升轉跌，恆指高位回吐，

加上滬深兩市低收，恆指尾盤低見２４９１９點跌５６１點，穿二萬五關。最終收跌５１０點或

２％，報２４９７０點，穿廿天線（２５１８２點），主板成交１９９７﹒９２億元，增加２１

﹒７％。

國指收報１０１３３點，跌２５６點或２﹒４７％。

Ａ股兩市午後跌幅擴大，上證綜指收報３２１０點，跌１５１點或４﹒５％；深證成指報１

２９９６點，跌７３７點或５﹒３７％，總成交１５０６１﹒１２億人幣，少４﹒１６％。



＊聯局褐皮書反映前景不確定，瑞銀大客賺夠離場＊



美國聯儲局發表俗稱褐皮書的地區經濟報告，針對１２個地區商業活動進行調查，稱７月初

幾乎所有轄區的經濟活動都出現回升，但表現仍遠遜新冠肺炎疫情爆發前的水平。

褐皮書又提到，因為各區重啟商業活動，幾乎所有地區的就業都實現增長，特別是零售和醫

療行業。但所有地區的工資水平都大大低於疫情前的水平，職位流失率仍然很高。消費市場方面

，汽車銷售及家居裝修活動增加，有助改善消費開支。服務業需求仍然相當疲弱。

同時，內文「不確定」（ｕｎｃｅｒｔａｉｎ） 和「不確定性」（ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔ

ｙ）字詞一共出現１６次。反映商界無法肯定這次疫情將持續多久，因此對前景抱持不明確看法

。克利夫蘭聯準銀行稱，許多企業指目前只能緩慢召回閒置員工，但短期內不太可能要求所有員

工重新回到工作崗位。

瑞銀表示，３月全球股市崩跌之際，該行最富裕的客戶以貸款向股市投入數十億元資金，但

他們已由３月至５月期間的暴跌和迅速反彈中獲利，現時這些亞洲地區的億萬富翁正尋求將現金

撤出股市，投資於低流動性的私募資產。例如其私人家族辦公室服務的最富有客戶現尋求投資住

宅地產和私募股權，或者進行公司及戰略交易。該行全球家族辦公室負責人Ｊｏｓｅｆ Ｓｔａ

ｄｌｅｒ預期，情況將在今年第四季或明年頭幾個月加速，預計股市將在年內餘下時間走軟。而

該行沒有看到資金從香港流向其他地區。



＊港股烏雲蓋頂，或跟Ａ股向下＊



Ａ股兩市連跌第三日，今日無受中國次季ＧＤＰ好過預期而反彈，午後跌幅更擴大，最終成

交照樣破１﹒５萬億，反映調整可能只是剛剛開始，加上是日港股成交漲近２２％，沽壓沉重，

或意味港股具備足夠條件跟跌。

技術分析而言，大市收於貼近全日最低位，連同前交易日，形成烏雲蓋頂格局，屬利淡訊號

，回落意味更濃，同時ＭＡＣＤ快線正式穿慢線，釋出沽空訊號。今日恆指跌破二萬五關，料下

一步支持位需去到五十天和百天線，即２４５００點附近水平。

即使美股受惠企業季績得以上揚，相信需要更強力的利好消息才可扭轉港股下調勢頭。（ｎ

ｓ）

