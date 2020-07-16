【貿易再戰】華府研究抖音及微信的國安風險，或數周後採取行動

《經濟通通訊社１６日專訊》白宮幕僚長米道斯周三（１５日）表示，華府正在研究抖音海
外版ＴｉｋＴｏｋ、騰訊（００７００）旗下微信等中國社交媒體的國家安全風險，並可能於數
周後採取行動。
另外美國國務卿蓬佩奧接受政治網站《ｔｈｅ Ｈｉｌｌ》訪問時指無論是ＴｉｋＴｏｋ，
還是其他任何中國通訊平台、應用程式、基礎設施，華府都將認真保護美國國民數據，並確保不
會落入中國政府手上。（ａｌ）
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