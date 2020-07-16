【大熊來了】瑞銀調查：大戶於股市反彈後撤離，轉投低流動性資產

《經濟通通訊社１６日專訊》據瑞銀今日公布針對旗下逾百個家族辦公室的調查顯示，公司

旗下億萬富翁客戶正尋求將資金撤出股市，因為他們已於今年３月至５月間，在股市暴跌時投入

數十億美元，並於股市迅速反彈中獲利，故現計劃將獲利投資於低流動性的私募資產。

瑞銀直指這個趨勢基本上已於亞洲出現，並預期將在今年第四季或明年初加速，故料股市將

於今年餘下時間走軟。

瑞銀又指未見旗下家族辦公室的資金由香港流向其他地區，反映香港局勢或未影響投資決定

。（ａｌ）

