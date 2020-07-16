【華為風波】英國電訊商沃達豐要求英府取消拍賣５Ｇ頻譜

《經濟通通訊社１６日專訊》據英國《金融時報》引述英國電訊商沃達豐傑菲里報道指，公
司要求取消即將進行的５Ｇ頻譜拍賣，並以指定授權（ｍａｎｄａｔｅｄ ａｗａｒｄ）方式將
頻譜分配予英國四間手機公司，不過要求已被監管機構駁回，故希望英國政府干預決定。
目前預計英國電訊監管機構預計將於今年１１月拍賣５Ｇ頻譜。（ａｌ）
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