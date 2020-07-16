【貿易再戰】傳華府考慮對中共黨員及其親屬實施進一步入境限制

《經濟通通訊社１６日專訊》據美國《紐約時報》周三（１５日）引述消息人士報道指，美
國政府考慮針對中國中共黨員及其親屬，實施進一步的入境限制。
消息指目前建議只屬提案草案，但有可能令身在美國的中共黨員的簽證被吊銷，據悉這項行
政命令所依據的法律，將與華府禁止部分穆斯林國家人員入境所依據的法律相同。（ａｌ）
（ｚｚ）
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