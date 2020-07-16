《台股攻略－馮偉明》觀望台積電業績，成交金額縮減

《台股攻略》市場觀望台積電周四（１６日）公布業績，令台股震盪超過百點，加權指數終
場跌４５﹒１１點，收１２１５７﹒７４點，跌破１２２００關卡，成交金額縮減至新台幣
１９７６億元。
大型權值股普遍弱勢，台積電收新台幣３５７﹒５元，下跌１﹒５％；聯發科跌１﹒６％，
大立光亦同步走弱，拖累大盤表現。鴻海則逆市升１﹒１５％，支撐大市。傳產個股方面，國際
油價走揚，台塑四寶、遠東新及儒鴻造好，紡織、塑化及橡膠等板塊亦獲買盤支持；台泥宣布私
有化信昌化後，市場關注其日後盈利表現，沽壓沉重。
台股短線出現獲利沽盤，市況將出現波動，科技股份更甚，投資者須注意風險，料下方
１１５００至１１８００點有不俗支持。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》
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