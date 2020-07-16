【回Ａ反高潮】中芯兩日急插水逾三成，分析師對公司基本面存分歧

《經濟通通訊社記者余嘉欣１６日報道》Ａ股近年來最大規模ＩＰＯ內地半導體龍頭中芯國

際（００９８１）（滬﹕６８８９８１）今日於上海科創板首掛，開報９５元人民幣較招股價高

出２﹒４６倍，收市報８２﹒９２元人民幣。中芯「回Ａ」消息帶動中芯Ｈ股近月股價狂飆，但

昨日（１５日）創新高後急回，今日更一度插水逾２８％低見２７﹒５元。有分析認為，中芯兩

日內幾乎蒸發其由獲批科創板上市之後的全數升幅，料初步在２７元有支持，中長線仍有機會重

上４０元。



＊科技股地震兼回Ａ炒作完，中芯Ｈ全日瀉兩成半＊



中芯Ａ股上市定價２７﹒４６元人民幣，今日開報９５元人民幣，惟已是全日最高位，早段

低見８０元人民幣，全日漲２０１﹒９７％收報８２﹒９２元人民幣，較Ｈ股溢價２１９％；全

日成交額達到４７９﹒７億元人民幣，佔今日科創板總成交額近一半，為史上第四大單隻個股成

交金額。

至於中芯Ｈ方面，昨日曾見上市新高４４﹒８元，惟收市挫逾８％；今日輕微高開後出現明

顯「散水」跡象，早上最多插逾２８％低見２７﹒５元，午後反彈乏力，最終２８﹒７５元跌

２５﹒２３％，全日成交高達２２５﹒６７億元，為成交最活躍港股。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍對《經濟通通訊社》表示，中芯Ｈ今日開市直瀉，主要是

股價已悉數反映「回Ａ」的利好消息，事實上股價已於昨日開始調整；其次是近期美國納指跟不

上道指升幅，拖累港股科技股今早全線下挫；以及中芯Ｈ緊貼其Ａ股表現，因為ＡＨ股之間預料

存在１﹒５倍至２倍溢價，所以一旦Ａ股走樣亦會影響其Ｈ股表現。



＊熊麗萍﹕中芯２７元有支持，續看好其基本面＊



她指出，中芯股價自６月１９日科創板上市委審議會議召開「上會」時２３元起步上升，至

６月２９日獲中證監批准於科創板上市，當時股價在２７元水平再展升浪，因此２７元為關鍵支

持位，除非內地科技股及科創板同樣急跳水，否則中芯理應可穩守２７元。她建議，低位有貨者

可在３４至３５元部分獲利，而日前高追者可趁反彈至３５至３６元止蝕；又提醒未有貨者要留

心中芯近期股價波幅可能頗大，需衡量入市風險，暫時短期目標價為３６元，中長線上望４０元

以上。

中芯「回Ａ」消息大致炒作完畢，熊麗萍指未來股價走勢要回歸基本面，包括留意第二季業

績會否繼續維持上季水平，但她仍看好中芯前景，因為其產品已逐步改善，今次集資金額亦支持

其１４納米晶片的發展，再加上晶片國產化的國策未改，未來半導體仍會是重點產業，故不擔心

中芯的前景。她又指，下周上交所將會公布科創板指數，料中芯肯定獲納入，消息利好股價。



＊林家亨﹕中芯盈利能力難以支撐高估值＊



不過，國農證券董事總經理林家亨今早在《經濟通通訊社》Ｎｅｗｓ ＴＶ節目－－「開市

Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ」上表示，中芯的估值與其盈利能力不相稱，因為中芯今次「回Ａ」

集資的規模達到５３２億元人民幣，已超過中芯過去１６年的盈利，雖然公司未來會繼續擴充產

能以應對內地晶片需求，但仍難以相信其盈利能力可支撐現時的高估值。他建議，持貨者應及早

離場，未有貨者亦不用急於在今日部署撈底。

他又參考中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）於２００７年回歸Ａ股，當日Ａ股急

漲帶動Ｈ股漲至約２０元的歷史高位，但目前Ｈ股股價已跌至不足３元，籲投資者要謹慎看待公

司的盈利能力。



＊「回Ａ」下一浪﹕吉利汽車較石藥值博＊



近日同樣熱炒「回Ａ」的還有吉利汽車（００１７５）及石藥（０１０９３）。熊麗萍較看

好吉利，因為其在籌備科創板上市的進程比較明顯，每次有進度都能刺激股價上升，未來「回Ａ

」仍需要過中證監及上交所，屆時會再現炒作；相反，石藥在５月公布計劃「回Ａ」的消息後就

已沒有更多進展透露。但她提醒，鑑於已有中芯珠玉在前，加上未來亦陸續有公司「回Ａ」，相

信市場對「回Ａ」股的炒作熱度會降低。

不過，就基本面而言，她認為吉利下半年銷售數據可望改善，加上憧憬與富豪汽車的合作，

仍有上升水位，現價約１６元水平部署，短期在２０元有阻力，但一定突破後可進一步上望２２

元。至於石藥，她指出，公司近日股價較多受基本面因素影響，如新藥進度刺激股價上升，「回

Ａ」的因素則未有太明顯炒作，但由於基本面遜於吉利，加上同業君實生物（０１８７７）在Ａ

股（滬﹕６８８１８０）上市前夕急回，故暫時對石藥持觀望看法。

同為藥業股，康希諾生物（０６１８５）獲中證監同意Ａ股發行註冊申請，今日高開低走，

收挫１０﹒０６％，報２１８﹒２元。



＊中資、外資券商上調中芯目標價至４０元以上＊



中芯於今年５月６日公布擬於科創板上市，當時股價為１５﹒２６元，即使今日股價急回，

至今仍累漲８８％，較早前亦於相隔十六年重返招股價２６﹒９元的水平。興業證券指出，參考

中國通號（０３９６９）（滬：６８８００９）在Ａ股上市，ＡＨ股存在約五成溢價，推算中芯

Ｈ股估值或在三至五倍市淨率區間，對應股價為４３﹒５至７２﹒５元，則Ａ股股價應在８７至

１４５元人民幣。該行維持對中芯Ｈ股「跑贏大市」的評級，目標價由３０﹒９２元上調四成至

４３﹒５元。

外資大行高盛月初亦發表報告指，中芯國際擴展１４ｎｍ制程工藝，並將持續技術遷移，料

２０２５年可逐步遷移到５ｎｍ，未來５年的收入及盈利複合年增長率分別為２２％及４２％。

該行將其目標價由２３元上調８２％至４２元，評級為「確信買入」。



＊熊麗萍持有中芯國際Ｈ股

