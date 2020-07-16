《窩輪豪情－梁業豪》「港股調整未完」預測準確

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、綜

合企業與非必須性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現

為創科實業（００６６９）、海爾電器（０１１６９）與周大福（０１９２９），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選國泰航空（００２９３）、阿里健康（００２４１）與高鑫零售（０６８０８）。

大家應已看到，今早（１６日）港股大市的主動沽盤積極，表現如筆者預期般繼續落後於美

股。看到美股持續回升，大部分投資者都認為港股可以正式重展新升浪，並表明對此很有懷疑。

果然，恆生指數已見再創調整浪新低。若大家於３：４５ｐｍ後重溫「梁業豪ＹｏｕＴｕｂｅ

頻道」（請先免費訂閱）內，筆者在開市前發放的「港股影音分析」，便會明白全方位分析港股

，然後才作出對後市走勢的判斷的重要性。若只看上晚美股的表現，見好唱好，見淡唱淡，應該

很難維持高測市準繩度吧。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（視頻：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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