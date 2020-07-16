《談國論企－黎偉成》要痛擊特朗普政經軍事全面攬炒

《談國論企》以特朗普為首的美國一眾政棍近期不僅粗暴地香港、台灣等中國內政問題，更

狂妄地在中國南海指手畫腳，甚至在國際呼群引製造麻煩，在政經軍事對華幾乎全面攬炒的惡行

，就因中國經濟穩中有進特別是科技日新月異的新常態，和在防治新冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－

１９取得預期效應，而眼紅耳赤。由是中國要繼續自強抗美，及在外交上團結特別是歐亞非等國

家以堅持多邊主義，甚至爭取美英友好政商的支持，痛擊美帝。

自特朗普上台至今凡三年多，一直胡找藉口力求打壓甚至攬炒中國，近日仍然狂言「對中國

是最強硬的美國政府」，妄然取消對香港的優惠待遇，中國絕對不需要對此廝有任何客氣的應對

，但宜有理有節地作出狠狠的還擊，重點有：

最是重要的，當然是（一）繼續防控和阻斷新冠狀肺炎疫症的強大基礎底下，以自強不息地

的精神，強化本國的經濟，特別是力促５Ｇ走進社會生活的新時代發展，讓已重新納入穩中有進

的經濟的復甦步伐得以加快，和遙遙領先美、歐的５Ｇ距離越拉越遠，是為狠狠打擊以特朗普為

首的美帝國霸權主義者的王道手段。

需要指出者，為特朗普在過去三年多的美國經濟金融尚佳的環境底，於經貿、科技、企業、

人員對華的打壓，惡行都未能得逞，還怎可以在美國經濟在惡疫肆意擴散漸步衰退的劣境，繼續

在經貿上打壓中國？由是中國疫情續受控、經濟復甦效益良佳，和５Ｇ更深入融進本國社會生活

，甚至爭取得更多國際合作，對特廝肯定是一大打擊。



＊在南海台海朝鮮半島反擊美軍挑釁＊



但（二）特朗普肯定不會在落台之前放過中國。既然在包括《港區國安法》在內的政經，都

無法取得「甜頭」，相信特廝等會在軍事上對華作出挑釁，而美國國務卿蓬佩奧近日妄言中國在

南海海域已有的主權是「不合法」的，加上美國軍艦、軍機頻頻在中國南海及台灣海活動，便流

露出美帝有意在軍事上動手。

要是美帝真的如我估計的擬在中國海域「擦槍走火」，即使中國海、空軍力現時不及美軍之

強，但（Ｉ）近岸的對峙，則遠較萬里遠征的美軍有極大優勢，（ＩＩ）美軍一旦搞（ｉ）中國

南海，中國可以在（ｉｉ）台灣海峽製造緊張，和（ｉｉｉ）朝鮮半島亦可以出現超緊張局面，

加上（ｉｖ）聯會俄羅斯作大規模軍演，肯定會使美帝疲奔於命，四面齊歌。

同樣重要的，是（三）中國宜進一步加強對外活動，包括（１）強化對歐亞、第三世界國家

和「一帶一路」等交往、了解和合作，實行多邊主義，互惠互利，以抗衡特朗普的單邊主義、美

帝國霸權主義。

更宜（２）對美、英的可以團結的一大撮人士，進行友好的聯繫，爭取對華的支持。

當然要在（四）《港區國安法》的施行後，對違法者進行合法、合理、服中外廣眾的執法、

司法，使香港和國際許許多多人士釋懷和接受，亦封住特朗普等廝臭口劣行。

我早已力言，把特朗普這個混世魔王趕下台，對全世界都是好事。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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