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16/07/2020 09:37

《中資異動》中芯（００９８１）急回吐近１３％，Ａ股掛牌急漲

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中芯國際（００９８１）Ｈ股現價跌１２﹒６１４％，報３３
﹒６００元；成交約６３２６萬股，涉資２２﹒４２億元。中芯Ａ股（滬：６８８９８１）首掛
牌，現價８１﹒８６元人民幣，升１９８﹒１１％，成交１６２﹒５８億元人民幣，涉及１﹒８
１億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１６９﹒９５１％。
　　現時，恆生指數報２５５１５，升３３點或升０﹒１３％，主板成交１３５﹒３１億元。國
企指數報１０３６７，跌２２點或跌０﹒２２％。
　　即月期指新報２５５３６，升４２點，高水２１點。即月國指期貨報１０３８１，跌４點，
高水１３點。
　　上證綜合指數報３３４５，跌１５點或跌０﹒４７％，成交７８９﹒６８億元人民幣。深證
成份指數報１３６９２，跌４１點或跌０﹒３０％，成交９０９﹒３９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際（００９８１）　　　３３﹒６００元　　　跌１２﹒６１４％
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）　９３﹒７５０元　　　跌　０﹒９５１％
　　華虹半導體（０１３４７）　　２９﹒６００元　　　跌１２﹒６８４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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