《中資異動》中芯（００９８１）急回吐近１３％，Ａ股掛牌急漲

《經濟通通訊社１６日專訊》中芯國際（００９８１）Ｈ股現價跌１２﹒６１４％，報３３

﹒６００元；成交約６３２６萬股，涉資２２﹒４２億元。中芯Ａ股（滬：６８８９８１）首掛

牌，現價８１﹒８６元人民幣，升１９８﹒１１％，成交１６２﹒５８億元人民幣，涉及１﹒８

１億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１６９﹒９５１％。

現時，恆生指數報２５５１５，升３３點或升０﹒１３％，主板成交１３５﹒３１億元。國

企指數報１０３６７，跌２２點或跌０﹒２２％。

即月期指新報２５５３６，升４２點，高水２１點。即月國指期貨報１０３８１，跌４點，

高水１３點。

上證綜合指數報３３４５，跌１５點或跌０﹒４７％，成交７８９﹒６８億元人民幣。深證

成份指數報１３６９２，跌４１點或跌０﹒３０％，成交９０９﹒３９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯國際（００９８１） ３３﹒６００元 跌１２﹒６１４％

ＡＳＭ太平洋（００５２２） ９３﹒７５０元 跌 ０﹒９５１％

華虹半導體（０１３４７） ２９﹒６００元 跌１２﹒６８４％

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（ｅｃ）

