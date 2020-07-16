《中資異動》中芯（００９８１）急回吐近１３％，Ａ股掛牌急漲

《經濟通通訊社１６日專訊》中芯國際（００９８１）Ｈ股現價跌１２﹒６１４％，報３３
﹒６００元；成交約６３２６萬股，涉資２２﹒４２億元。中芯Ａ股（滬：６８８９８１）首掛
牌，現價８１﹒８６元人民幣，升１９８﹒１１％，成交１６２﹒５８億元人民幣，涉及１﹒８
１億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１６９﹒９５１％。
現時，恆生指數報２５５１５，升３３點或升０﹒１３％，主板成交１３５﹒３１億元。國
企指數報１０３６７，跌２２點或跌０﹒２２％。
即月期指新報２５５３６，升４２點，高水２１點。即月國指期貨報１０３８１，跌４點，
高水１３點。
上證綜合指數報３３４５，跌１５點或跌０﹒４７％，成交７８９﹒６８億元人民幣。深證
成份指數報１３６９２，跌４１點或跌０﹒３０％，成交９０９﹒３９億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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中芯國際（００９８１） ３３﹒６００元 跌１２﹒６１４％
ＡＳＭ太平洋（００５２２） ９３﹒７５０元 跌 ０﹒９５１％
華虹半導體（０１３４７） ２９﹒６００元 跌１２﹒６８４％
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（ｅｃ）
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