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16/07/2020 10:27

《中資異動》中芯（９８１）瀉逾２３％，Ａ股首掛暫溢價２１１％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中芯國際（００９８１）急跌２３﹒１５％，報２９﹒５５元
，穿二十天線（３２﹒１２２元）；成交約２﹒７０億股，涉資９１﹒５５億元。
　　Ａ股（滬：６８８９８１）現價８２﹒９９元人民幣，升２０２﹒２２％，成交３０２﹒８
８億元人民幣，涉及３﹒４６億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２１１﹒１９％。
　　半導體下挫，ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌４﹒９１％，報９０元；華虹半導體（０１３
４７）跌１９﹒４７％，報２７﹒３元。
　　　現時，恆生指數報２５２８２，跌１９９點或跌０﹒７８％，主板成交５６４﹒２５億元
。國企指數報１０２７０，跌１２０點或跌１﹒１６％。
　　上證綜合指數報３３２７，跌３３點或跌１﹒０１％，成交２６２４﹒５０億元人民幣。深
證成份指數報１３５６７，跌１６６點或跌１﹒２１％，成交３１０３﹒１８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　２９﹒５５元　　　跌２３﹒１５％
　　ＡＳＭ　太平洋（００５２２）　　　９０﹒００元　　　　跌４﹒９１％
　　華虹半導體　　（０１３４７）　　　２７﹒３０元　　　跌１９﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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