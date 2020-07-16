《中資異動》中芯（９８１）瀉逾２３％，Ａ股首掛暫溢價２１１％

《經濟通通訊社１６日專訊》中芯國際（００９８１）急跌２３﹒１５％，報２９﹒５５元

，穿二十天線（３２﹒１２２元）；成交約２﹒７０億股，涉資９１﹒５５億元。

Ａ股（滬：６８８９８１）現價８２﹒９９元人民幣，升２０２﹒２２％，成交３０２﹒８

８億元人民幣，涉及３﹒４６億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２１１﹒１９％。

半導體下挫，ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌４﹒９１％，報９０元；華虹半導體（０１３

４７）跌１９﹒４７％，報２７﹒３元。

現時，恆生指數報２５２８２，跌１９９點或跌０﹒７８％，主板成交５６４﹒２５億元

。國企指數報１０２７０，跌１２０點或跌１﹒１６％。

上證綜合指數報３３２７，跌３３點或跌１﹒０１％，成交２６２４﹒５０億元人民幣。深

證成份指數報１３５６７，跌１６６點或跌１﹒２１％，成交３１０３﹒１８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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中芯國際 （００９８１） ２９﹒５５元 跌２３﹒１５％

ＡＳＭ 太平洋（００５２２） ９０﹒００元 跌４﹒９１％

華虹半導體 （０１３４７） ２７﹒３０元 跌１９﹒４７％

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（ｎｓ）

