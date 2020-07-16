《異動股》新經濟股隨市回吐，小米挫半成穿十天線，美團瀉６％

《經濟通通訊社１６日專訊》新經濟股普遍隨市回吐。小米集團（０１８１０）現價跌５﹒

３８％，報１５﹒４８元穿１０天線（１５﹒９３元），盤中低見１５﹒１６元；成交約１﹒１

５億股，涉資１８﹒００億元。

雖然內地第二季ＧＤＰ重回正增長３﹒２％，好過市場預期，但受累美股三大指數期貨由升

轉跌，恆指高位回吐，最多挫逾３００點低見２５１４７。

美團點評（０３６９０）跌６﹒２３％，報１８８﹒１元；阿里巴巴（０９９８８）跌３﹒

１２％，報２３５﹒８元。

現時，恆生指數報２５２３５點，跌２４６點或跌０﹒９７％，主板成交７７３﹒３３億元

。國企指數報１０２５１點，跌１３９點或跌１﹒３４％。

上證綜合指數報３３２２點，跌３８點或跌１﹒１５％，成交３１２８﹒００億元人民幣。

深證成份指數報１３５７１點，跌１６２點或跌１﹒１９％，成交３７０８﹒５６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ５２５﹒５０元 跌３﹒２２％

小米集團（０１８１０） １５﹒４８元 跌５﹒３８％

美團點評（０３６９０） １８８﹒１０元 跌６﹒２３％

阿里巴巴（０９９８８） ２３５﹒８０元 跌３﹒１２％

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（ｋｓ）

