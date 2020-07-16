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16/07/2020 10:48

《異動股》新經濟股隨市回吐，小米挫半成穿十天線，美團瀉６％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》新經濟股普遍隨市回吐。小米集團（０１８１０）現價跌５﹒
３８％，報１５﹒４８元穿１０天線（１５﹒９３元），盤中低見１５﹒１６元；成交約１﹒１
５億股，涉資１８﹒００億元。
　　雖然內地第二季ＧＤＰ重回正增長３﹒２％，好過市場預期，但受累美股三大指數期貨由升
轉跌，恆指高位回吐，最多挫逾３００點低見２５１４７。
　　美團點評（０３６９０）跌６﹒２３％，報１８８﹒１元；阿里巴巴（０９９８８）跌３﹒
１２％，報２３５﹒８元。
　　現時，恆生指數報２５２３５點，跌２４６點或跌０﹒９７％，主板成交７７３﹒３３億元
。國企指數報１０２５１點，跌１３９點或跌１﹒３４％。
　　上證綜合指數報３３２２點，跌３８點或跌１﹒１５％，成交３１２８﹒００億元人民幣。
深證成份指數報１３５７１點，跌１６２點或跌１﹒１９％，成交３７０８﹒５６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　　　５２５﹒５０元　　　跌３﹒２２％
　　小米集團（０１８１０）　　　　１５﹒４８元　　　跌５﹒３８％
　　美團點評（０３６９０）　　　１８８﹒１０元　　　跌６﹒２３％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２３５﹒８０元　　　跌３﹒１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｋｓ）

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