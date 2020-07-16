【數據解讀】統計局：對下半年經濟復甦有信心，唯需求恢復受制約

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華在發布表示

，對下半年經濟持續復甦是有信心的。同時，經濟回升也是有基礎、有潛力、有條件實現的。但

也必須強調，當前境外疫情仍在快速的蔓延擴散，世界經濟經貿重啟舉步維艱，國內的需求恢復

目前受到一定的制約，穩企業、保就業壓力還是比較大。所以，還是要堅持底線思維，充分認識

疫情影響的廣泛性、復雜性、持續性，努力完成全年經濟社會發展的目標任務。

她表示，總體上疫情的沖擊是可控的，而且中國經濟自我調整能力是比較強的。中國擁有完

善的產業體系、日益完善的基礎設施、超大的市場優勢，這些優勢在下階段仍然會有效應對疫情

沖擊。



＊新業態為下階段經濟增長提供更多支撐＊



疫情期間催生了很多新產業新業態新模式，將為經濟回升繼續提供有力支撐。今年上半年疫

情期間，遠程辦公、在線教育、智能施工、無人配送這些新模式有效地化解了現實生活中的一些

堵點、難點，雲計算、大數據、人工智能為代表的新技術快速發展，數字經濟、智能製造、生命

健康這些新產業形成了更多增長極，這些增長極將為經濟下一階段增長提供更多支撐。

劉愛華指出，新興領域動能增強。上半年，高技術製造業增加值同比增長４﹒５％，佔規模

以上工業增加值的比重為１４﹒７％，比上年同期提高０﹒９個百分點。高技術領域投入持續加

大，上半年高技術製造業投資同比增長５﹒８％，高技術服務業投資同比７﹒２％，其中醫藥行

業投資增長１０％以上，電子商務服務業投資增長３０％以上。

新基建等相關產品增長比較快，上半年城市軌道車輛增長１３％，充電樁產量增長

１１﹒９％。上半年實物商品網上零售額同比增長１４﹒３％，佔社會消費品零售總額的比重為

２５﹒２％，比上年同期提高５﹒６個百分點。

