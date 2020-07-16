【數據解讀】統計局：對下半年房地產走勢持觀察態度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》內地上半年房地產投資增長１﹒９％，恢
復正增長，商品房銷售額下降５﹒４％，降幅比１ ５月收窄５﹒２個百分點。住宅銷售額下降
２﹒８％。
對於下半年房地產投資是否會持續強勢，國家統計局新聞發言人劉愛華表示，上半年房地產
投資已經轉正，但房屋新開工面積、土地購置面積、商品房銷售指標目前還處於下降區間，所以
對下半年房地產的走勢應該持觀察的態度。
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