【數據解讀】統計局：對下半年房地產走勢持觀察態度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》內地上半年房地產投資增長１﹒９％，恢

復正增長，商品房銷售額下降５﹒４％，降幅比１ ５月收窄５﹒２個百分點。住宅銷售額下降

２﹒８％。

對於下半年房地產投資是否會持續強勢，國家統計局新聞發言人劉愛華表示，上半年房地產

投資已經轉正，但房屋新開工面積、土地購置面積、商品房銷售指標目前還處於下降區間，所以

對下半年房地產的走勢應該持觀察的態度。

