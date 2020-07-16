【數據解讀】統計局：目前政策保持一定靈活性，下半年適度調整

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華表示，對目

前經濟回升的判斷，認為是恢復性的增長。至於下半年的政策會怎樣進行調整，《政府工作報告

》已經作出明確安排。當前，宏觀政策既要考慮保持政策力度，也要考慮可持續性，未來還要根

據實際情況進行調整。也就是說，目前的政策是保持一定靈活性的，下半年會根據形勢發展，根

據「六穩」的實現情況和「六保」任務落實情況作出適度調整。

