【科創板】中芯Ａ股半日漲逾２倍，董事長稱借助資本力量加速發展

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》今日正式登陸上海科創板的中芯國際

（００９８１）（滬：６８８９８１），Ａ股開市猛漲２４５﹒９６％至每股９５元（人民幣．

下同），隨後漲幅收窄，截至中午收市漲幅回落至２２０﹒３９％，報８７﹒９８元。

中芯Ａ股半日成交３８３億元，為歷史第四大金額，僅次於２０１５年７月７中國平安（全

日６７９億）、２０１５年６月９日中國中車（全日４９７億）、２０１４年１２月１７日中信

證券（全日３９１億）。

不過中芯回歸Ａ股Ｈ股卻反高潮，今早出現獲利回吐的「收割潮」，現價暴跌１６﹒８％至

３２港元，一周升幅全銷，股民哀鴻遍野。



＊周子學：紅籌回Ａ體現境內資本市場對科創企業包容＊



中芯國際董事長周子學在科創板上市儀式講話中表示，此次以紅籌架構回歸Ａ股科創板，充

分體現了境內資本市場對科技創新型企業的包容，體現了科創板對關鍵核心技術創新的支持和對

實體經濟發展的支撐。上市後，中芯國際將進一步借助境內資本市場的力量，加速創新和發展，

為更多的海內外客戶提供更加優質的產品和服務，推動公司不斷成長，並為集成電路產業的發展

做出積極貢獻。我們將兢兢業業，埋頭苦幹，以持續的創新和發展回報廣大投資者的信任。

