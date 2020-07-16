【科創板】中芯Ａ股首掛漲兩倍，成交４８０億，滬深股指插水跪迎

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》今日正式登陸上海科創板的中芯國際

（００９８１）（滬：６８８９８１）Ａ股開市大漲２４５﹒９６％至９５元（人民幣．下同）

，隨後股價反覆收窄。截至收市，中芯Ａ股全日漲２０１﹒９７％，報８２﹒９２元。不過，中

芯Ｈ股則出現了獲利回吐的「收割潮」，目前暴跌２４％，最低價暫見２７﹒５港元，急瀉

２８％，兩周升幅近全銷。

中芯Ａ股全日成交額達到４７９﹒７億元，佔今日科創板所有股票成交額近５０％，躋身Ａ

股歷史第四大單隻個股成交金額。統計顯示，Ａ股歷史上僅有２００７年１１月５日中國石油

（全日７００億元）、２０１５年７月７日中國平安（全日６７９億）、２０１５年６月９日中

國中車（全日４９７億）的成交金額超過中芯國際今日成交額。

由於中芯Ａ股受到資金熱捧，對市場抽血效應明顯，Ａ股三大股指全線收跌，滬綜指大跌４

﹒５％，連續第三日下跌，且創出自２月３日以來最大單日跌幅。科技股是跌市重災區，深市跌

幅比滬市慘烈，深成指瀉５﹒３７％，創業板指崩近６％。上海科創板，１２８隻股份中有

４０股跌幅超過一成，僅５股保持升幅，除了中芯國際外，其餘四隻分別是慧辰資訊

（滬：６８８５００）、國盾量子（滬：６８８０２７）、碩世生物（滬：６８８３９９）、金

科環境（滬：６８８４６６）。

