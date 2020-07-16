《午市前瞻》港股回調屬正常表現，料下試２５０００水平

《經濟通通訊社１６日專訊》美聯儲褐皮書表示，７月初美國經濟出現復甦跡象，令市場氣

氛正面；部分企業公布業績轉好，刺激美股三大指數普遍造好，港股隨外圍高開６８點報２５５

４９點。其後，內地公布第２季ＧＤＰ恢復增長３﹒２％，超出市場預期，惟其他數據如６月社

會消費品零售總額遜預期。港股受美股指數期貨回吐影響，由升轉跌，當中多隻重磅股及舊經濟

板塊捱沽，恆指最多曾挫３５１點見２５１３０。最終港股半日失守二十天線（約２５１９３點

），收報２５１８３點，跌２９８點或跌１﹒１７％，主板成交１０５３﹒７７億元。國企指數

報１０２３４點，跌１５６點或跌１﹒５１％。

Ａ股同樣走低，上證綜合指數報３３１４，跌４７點或跌１﹒４１％，成交３８３０﹒８１

億元人民幣。深證成份指數報１３５４０，跌１９３點或跌１﹒４１％，成交４５５６﹒９３億

元人民幣。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）跌３﹒２２％，報５２５﹒５元；友邦保險（０１２

９９）跌０﹒８２％，報７２﹒６５元；匯豐控股（００００５）升０﹒４％，報３７﹒３５元

；中國移動（００９４１）升０﹒６５％，報５４﹒４元；香港交易所（００３８８）跌３﹒７

％，報３４３﹒４元。



＊多隻炒作「回Ａ」股大挫，中芯瀉一成七＊



本日多隻炒作「回Ａ」的股份見大幅回吐，今日正式登陸上海科創板的中芯國際（００９８

１）（滬：６８８９８１）Ａ股開市曾飆２４５﹒９６％至每股９５元人民幣，惟港股中芯卻見

大幅回吐，拖累相關「回Ａ」概念股份同樣大挫。中芯國際半日跌１７﹒０４％，報３１﹒９元

。吉利汽車（００１７５）挫６﹒７８％，報１６﹒５元。石藥集團（０１０９３）跌２﹒８３

％，報１５﹒８元。獲中證監同意公司Ａ股發行註冊申請的康希諾生物（０６１８５），半日跌

７﹒３４％，報２２４﹒８元；君實生物（０１８７７）跌１１﹒１７％，報４８﹒５元。

科網相關股繼續隨市走低。華虹半導體（０１３４７）跌１６﹒８１％，報２８﹒２元；美

團點評（０３６９０）跌６﹒３８％，報１８７﹒８元；阿里巴巴（０９９８８）跌２﹒７９％

，報２３６﹒６元；小米集團（０１８１０）跌４﹒２８％，報１５﹒６６元；微盟集團（０２

０１３）跌９﹒３１％，報１０﹒５２元。

據外媒報道，調查機構Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ發表報告，指蘋果公司在７月首周從中國

Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ下架逾２５００款手機遊戲應用程式，數目是６月同期的４倍，手遊股大跌

。心動公司（０２４００）跌６﹒５６％，報３７﹒０５元；中手游（００３０２）跌５﹒８１

％，報３﹒２４元；網易（０９９９９）跌５﹒０４％，報１４１﹒４元；網龍（００７７７）

跌６﹒４９％，報２２﹒３５元；ＩＧＧ（００７９９）跌７﹒３５％，報７﹒１９元。



＊６月社會消費品零售總遜預期，安踏挫半成＊



內地６月社會消費品零售總額下降１﹒８％，遠遜預期，內需股普遍走低。料中期少賺不多

於三成半的安踏體育（０２０２０）跌５﹒０４％，報６９﹒６５元；維達國際（０３３３１）

跌４﹒２５％，報３０﹒４５元；折讓半成配股的九毛九（０９９２２）跌５﹒２１％，報１２

﹒０２元；高鑫零售（０６８０８）跌５﹒１８％，報１１﹒３４元；中國飛鶴（０６１８６）

跌２﹒５５％，報１５﹒２６元。

汽車相關股普遍隨市回吐。比亞迪股份（０１２１１）跌８﹒５４％，報７２﹒２５元；廣

汽集團（０２２３８）跌１﹒９１％，報６﹒１５元；贛鋒鋰業（０１７７２）跌５﹒１３％，

報４３﹒４５元；中升控股（００８８１）跌４﹒８１％，報４６﹒５元；美東汽車（０１２６

８）跌５﹒１２％，報１９﹒６４元。

醫療相關股同樣普遍隨市下挫。微創醫療（００８５３）跌７﹒２６％，報３８﹒９５元；

啟明醫療（０２５００）跌６﹒３１％，報７２﹒７元；三生製藥（０１５３０）跌７﹒７６％

，報１２﹒１２元；平安好醫生（０１８３３）跌４﹒５％，報１１２﹒５元；料中期多賺最多

２﹒１倍的康龍化成（０３７５９），半日股價升２﹒１７％，報８４﹒８元。



＊張智威：８月中納入恆指呼聲高，可部署ＡＴＭＸ＊



港股早市先升後急挫，無視中國公布第二季ＧＤＰ增長３﹒２％勝預期的消息。信誠證劵聯

席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股早前爆升，由低位計已累計５０００點至６０００

點，故出現回調屬正常現象，至今日已出現六連陰。他預料港股短期仍會下跌至２５０００點水

平，估計２４５００點有較大支持，即約５０天線與１００天線位置。

今日各類板塊跟市普跌，投資者如想趁低吸納，可留意甚麼板塊？張智威推薦「ＡＴＭＸ」

股，由於市場對當中股份於８月中納入恆指成分股的呼聲高，令市場有憧憬，因此料該等股份有

炒作空間。他首推阿里巴巴（０９９８８），建議可於２３０元趁低吸納，目標價２５０元；至

於美團點評（０３６９０）則可於１７０元時吸納，目標價２００元；小米集團（０１８１０）

可於１４﹒５元買入，目標價１６﹒５元；騰訊（００７００），可現價買入，目標價５５０元

。（ｊｓ、ｋｓ）

