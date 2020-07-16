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即市新聞

16/07/2020 14:52

《美元走勢－羅明立》英國可能實施負利率，不利英鎊走勢

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒０３　　　１０６﹒８６　　　１０７﹒９５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４１９　　　１﹒１３９３　　　１﹒１３９５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５９０　　　１﹒２５３８　　　１﹒２５４２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９４６２　　　０﹒９４４０　　　０﹒９４６０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３４　　　７﹒７５２１　　　７﹒７５２５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》醫藥公司Ｍｏｄｅｒｎａ的臨床疫苗測試取得良好免疫反應，加上投資銀行高
盛第二季業績理想，帶動美股向上。美國三大指數上升，道指收報２６８７０點，升２２７點。
不過，美國確診人數持續增加，局限了美股的升幅，亦限制了美匯指數的跌幅。美匯指數再考驗
上次低位９５﹒７０，美聯儲將會繼續維持量化寬鬆措施，以及風險胃納良好，都壓抑美元的走
勢，估計美匯指數後市反覆下試９５，但短線或有反彈。
　　英國６月消費物價指數（ＣＰＩ）按年上升０﹒６％，升幅高於市場預期的０﹒４％，５月
份數字為上升０﹒５％。ＣＰＩ上升主要受疫情封鎖期間，電腦遊戲硬體需求旺盛帶動價格上升
所刺激。同期，扣除食品及能源的核心ＣＰＩ按年上升１﹒４％，市場原先預期將維持上升
１﹒２％。英國通脹雖然回升，惟仍處於相對偏低水平，且遠低於英倫銀行２％的通脹目標。英
鎊先升後回，１﹒２６７０阻力仍然大，昨日（１５日）由高位回落１００點。英國央行可能實
施負利率措施，加上英國脫歐期限將於年底屆滿，不過目前英國亦未與歐盟達成貿易協定，壓抑
英鎊走勢。１﹒２４８０及１﹒２４３０為下方支持。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２８５　　　１﹒１４２０　　　１﹒１２５０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２５２０　　　１﹒２６５０　　　１﹒２４７０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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