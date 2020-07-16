《美元走勢－羅明立》英國可能實施負利率，不利英鎊走勢

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０７﹒０３ １０６﹒８６ １０７﹒９５

歐元╱美元 １﹒１４１９ １﹒１３９３ １﹒１３９５

英鎊╱美元 １﹒２５９０ １﹒２５３８ １﹒２５４２

美元╱瑞郎 ０﹒９４６２ ０﹒９４４０ ０﹒９４６０

美元╱港元 ７﹒７５３４ ７﹒７５２１ ７﹒７５２５

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《美元走勢》醫藥公司Ｍｏｄｅｒｎａ的臨床疫苗測試取得良好免疫反應，加上投資銀行高

盛第二季業績理想，帶動美股向上。美國三大指數上升，道指收報２６８７０點，升２２７點。

不過，美國確診人數持續增加，局限了美股的升幅，亦限制了美匯指數的跌幅。美匯指數再考驗

上次低位９５﹒７０，美聯儲將會繼續維持量化寬鬆措施，以及風險胃納良好，都壓抑美元的走

勢，估計美匯指數後市反覆下試９５，但短線或有反彈。

英國６月消費物價指數（ＣＰＩ）按年上升０﹒６％，升幅高於市場預期的０﹒４％，５月

份數字為上升０﹒５％。ＣＰＩ上升主要受疫情封鎖期間，電腦遊戲硬體需求旺盛帶動價格上升

所刺激。同期，扣除食品及能源的核心ＣＰＩ按年上升１﹒４％，市場原先預期將維持上升

１﹒２％。英國通脹雖然回升，惟仍處於相對偏低水平，且遠低於英倫銀行２％的通脹目標。英

鎊先升後回，１﹒２６７０阻力仍然大，昨日（１５日）由高位回落１００點。英國央行可能實

施負利率措施，加上英國脫歐期限將於年底屆滿，不過目前英國亦未與歐盟達成貿易協定，壓抑

英鎊走勢。１﹒２４８０及１﹒２４３０為下方支持。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２８５ １﹒１４２０ １﹒１２５０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２５２０ １﹒２６５０ １﹒２４７０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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