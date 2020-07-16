【香港政情】棄角逐連任，莫乃光：交棒好時機

連任兩屆的立法會議員莫乃光宣布，將放棄角逐連任資訊科技界議席。
莫乃光昨晚（１５日）確認消息，放棄連任的想法已醞釀一段日子，最近才作出決定。他說
，不參選的主因是看到現時業界年輕人更團結，認為是交棒好時機。
莫乃光又表示，自己將協助黃浩華競選拉票。
早前曾傳出考慮退黨參選的新民黨容海恩，近日亦敲定未來路向，放棄連任計劃，日後將專
注法律專業及大律師工作，並繼續在社會上不同崗位服務。《香港經濟日報》（ｚｚ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事15/07/2020
《神州經脈》MLF縮量續做 華為英國遇挫 人幣重上7關
|財經熱話15/07/2020
《新股掛牌》六股掛牌 祖龍娛樂收高75% 每手賺8700元
|財經熱話15/07/2020
本港疫情反彈 維達翻吸是時候
|剖析天下15/07/2020
環球投資部署 美股穩陣收息攻略
|樂天金匯15/07/2020
澳元走勢橫行
|中國故事15/07/2020
【數據前瞻】內地二季度GDP周四公布 市場料重回正增長2.5%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰