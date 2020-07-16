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16/07/2020 09:12

【香港政情】棄角逐連任，莫乃光：交棒好時機

　　連任兩屆的立法會議員莫乃光宣布，將放棄角逐連任資訊科技界議席。
　　莫乃光昨晚（１５日）確認消息，放棄連任的想法已醞釀一段日子，最近才作出決定。他說
，不參選的主因是看到現時業界年輕人更團結，認為是交棒好時機。
　　莫乃光又表示，自己將協助黃浩華競選拉票。
　　早前曾傳出考慮退黨參選的新民黨容海恩，近日亦敲定未來路向，放棄連任計劃，日後將專
注法律專業及大律師工作，並繼續在社會上不同崗位服務。《香港經濟日報》（ｚｚ）

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