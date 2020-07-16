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16/07/2020 13:29

野村料中國今年經濟增長約４至５％，美元未來三年料貶值兩成

　　《經濟通通訊社１６日專訊》野村首席中國經濟學家陸挺於電話會議中表示，中國第二季經
濟恢復增長３﹒２％，可謂非常不錯，儘管上半年工業生產及商品出口均符合預期，然而下半年
內地經濟不確定性仍存在，包括環球新冠狀病毒疫情反覆，憂慮冬季或會再爆發新一波疫情，而
中美關係緊張亦影響投資情緒，估計下半年中國基建投資增長依舊疲弱，預期下半年中國ＧＤＰ
增長介乎２至２﹒５％，全年經濟增長料約４至５％。

＊中美爭議或擴展至人權，料美元未來三年貶值兩成＊

　　野村亞洲首席策略師Ｒｏｂ　Ｓｕｂｂａｒａｍａ稱，即使疫情過後中美緊張關係及去全球
化的趨勢仍會持續，而１１月美國大選料成中國經濟下行風險，原因是不管特朗普是否連任美國
總統，估計中美之間的關係亦難有大變化，更不排除雙方爭議將由貿易擴展至人權等其他領域。
　　野村外匯策略全球主管Ｃｒａｉｇ　Ｃｈａｎ預期，美元未來三年內將貶值約２０％，甚至
長期領導地位將被削弱。他指，美國財赤惡化、歐盟財政整合以及特朗普之言論或潛在政策均成
促使美元走弱的因素，加上部分結構性發展如去全球化、人民幣國際化及外匯數碼化等亦削弱美
元地位；而目前美元估值已被高估約１８％，隨著美元基本面轉差，不排除未來幾年美元或急劇
下跌。對於近期人民幣走強，他指出，主要是由於中國旅遊赤字在疫情下有大幅改善，支持人民
幣升勢，惟對資金持續流向人民幣持審慎態度，但認為目前人民幣估值在合理水平。

＊聯繫匯率在可見將來不會有改變＊

　　他又認為，美元貶值對港元走勢未有影響，儘管香港與美國有聯繫匯率制度，但香港是透過
調節利率維持聯匯制度，惟他指出，任何危機都可能引發資產價格下行，而香港亦有一些潛在風
險，如市場憂慮香港國際金融中心的地位及美方制裁等，但認為聯繫匯率在可見將來都不會有改
變。（ｙｗ）

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