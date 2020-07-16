野村料中國今年經濟增長約４至５％，美元未來三年料貶值兩成

《經濟通通訊社１６日專訊》野村首席中國經濟學家陸挺於電話會議中表示，中國第二季經

濟恢復增長３﹒２％，可謂非常不錯，儘管上半年工業生產及商品出口均符合預期，然而下半年

內地經濟不確定性仍存在，包括環球新冠狀病毒疫情反覆，憂慮冬季或會再爆發新一波疫情，而

中美關係緊張亦影響投資情緒，估計下半年中國基建投資增長依舊疲弱，預期下半年中國ＧＤＰ

增長介乎２至２﹒５％，全年經濟增長料約４至５％。



＊中美爭議或擴展至人權，料美元未來三年貶值兩成＊



野村亞洲首席策略師Ｒｏｂ Ｓｕｂｂａｒａｍａ稱，即使疫情過後中美緊張關係及去全球

化的趨勢仍會持續，而１１月美國大選料成中國經濟下行風險，原因是不管特朗普是否連任美國

總統，估計中美之間的關係亦難有大變化，更不排除雙方爭議將由貿易擴展至人權等其他領域。

野村外匯策略全球主管Ｃｒａｉｇ Ｃｈａｎ預期，美元未來三年內將貶值約２０％，甚至

長期領導地位將被削弱。他指，美國財赤惡化、歐盟財政整合以及特朗普之言論或潛在政策均成

促使美元走弱的因素，加上部分結構性發展如去全球化、人民幣國際化及外匯數碼化等亦削弱美

元地位；而目前美元估值已被高估約１８％，隨著美元基本面轉差，不排除未來幾年美元或急劇

下跌。對於近期人民幣走強，他指出，主要是由於中國旅遊赤字在疫情下有大幅改善，支持人民

幣升勢，惟對資金持續流向人民幣持審慎態度，但認為目前人民幣估值在合理水平。



＊聯繫匯率在可見將來不會有改變＊



他又認為，美元貶值對港元走勢未有影響，儘管香港與美國有聯繫匯率制度，但香港是透過

調節利率維持聯匯制度，惟他指出，任何危機都可能引發資產價格下行，而香港亦有一些潛在風

險，如市場憂慮香港國際金融中心的地位及美方制裁等，但認為聯繫匯率在可見將來都不會有改

變。（ｙｗ）

